Tremenda victoria de Joaquín Ochoa en el TC Pista PickUp: así quedó el campeonato

En una gran final y con un impecable sobrepaso en la última vuelta de la carrera, Joaquín Ochoa se adjudicó la victoria y se subió al segundo puesto del campeonato del TC Pista PickUp, que cumplió con su penúltima fecha del calendario en el Mouras de La Plata.

El piloto de Viedma, que compite para el SAP Team, persiguió a Juan Sebastián Gallo a lo largo de los 14 giros, en un trenecito que completaban Marco Dianda y Thomas Micheloud, y en los metros finales tuvo su premio.

Joaquín y el premio del final

Gallo, puntero del campeonato, tomaba lenta cada curva, intentando defenderse de Ochoa, que ya en la largada se le había adosado a la cola de la Amarok e intentaba sobrepasarlo. Eso provocó que Dianda y Micheloud se sumaran a la lucha por quedarse con la décima fecha. Hasta que en la agonía y en la salida de la recta, el rionegrino aguantó por afuera y frenó adelante para atesorar su segundo triunfo del año.

Benja Ochoa terminó quinto y también llega con posibilidades. (ACTC)

Micheloud tuvo aire limpio gran parte de la competición y eso le habilitó prenderse a la fila de los punteros, para finalizar cuarto cuando bajó la bandera a cuadros. Atrás, otra fila se formó gran parte de la final: Benjamín Ochoa, hermano de Joaquín, Santiago Arrigoni, Luis Catelli y Gaspar Chansard también dieron su espectáculo. Cerraron el top 10 Emilio Simonetti y Antonino Sganga. Tomás Pellandino, de gran rendimiento a lo largo del fin de semana, abandonó en la sexta vuelta cuando marchaba cuarto.

Los hermanos Ochoa llegan con chances a la última fecha

Con estos resultados, los hermanos Ochoa tienen posibilidades de ser campeones de la temporada. Joaquín pasó por un punto a su Benjamín (109-108) e irán a la caza de Gallo, que suma 149 y lleva todas las de ganar para ser el mejor del año. Habrá 63 puntos en juego. En un certamen que quedó muy apretado, Michelud tiene 107 y Dianda, 100. La fecha coronación será entre el 13 y 14 de diciembre, otra vez en el Mouras.