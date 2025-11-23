Franco Colapinto quedó 15° en otra carrera difícil en Las Vegas: «El auto fue un desastre»

El Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 fue otra carrera adversa para Franco Colapinto que quedó muy insatisfecho con el 15° lugar y el rendimiento de su Alpine.

El piloto argentino partió 15° y pudo evitar un accidente en una caótica largada donde abandonaron Gabriel Bortoleto y Lance Stroll. Sin embargo, un toque de atrás de Alex Albon le hizo perder velocidad.

Colapinto pudo avanzar hasta el 12° lugar con el ingreso a boxes de otros pilotos y en la vuelta 26 cambió de neumáticos al pasar de duros a medios. Fue su única parada pero la demora de 4 segundos en los pits no lo ayudó.

El toque de Albon a Colapinto en la largada que lo perjudicó para el resto de la carrera#LasVegasGP | #Colapintopic.twitter.com/X0tTlIPEn0 — Atención Colapinto (@atencionfc) November 23, 2025

De ahí hasta el final, le costó mucho ser veloz y sostener el ritmo. Terminó 17° pero subió al 15° con la descalificación posterior de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

Colapinto: «Fue una carrera frustrante, el auto fue un desastre»

«Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás», explicó Colapinto después de la prueba.

«Hoy fue un desastre el auto. No podía doblar con el freno y cada vez que quería cargar la rueda trasera se movía. No sé si fue todos los daños que tuve, pero por lo que escuche tampoco fue para sentirlo tan mal al auto», agregó.

«Fue una carrera muy mala. Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo«, completó el argentino.