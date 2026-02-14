Tres argentinos “y medio” en las semis de Buenos Aires: Cerúndolo-Etcheverry y Báez-Darderi

Báez y Darderi jugarán en el segundo turno. Seba manda 4-3 en el historial. (IEB+Argentina Open)

Las semifinales del Argentina Open se llevarán a cabo este sábado y la presencia criolla es total. Por un lado, se verán las caras Francisco Cerúndolo (preclasificado 1°) y Tomás Etcheverry (7°), a partir de las 16; y en el segundo turno, Sebastián Báez (4°) vs. Luciano Darderi (2°), el tenista que nació en Villa Gesell, pero representa a Italia.

Cerúndolo viene de ganarle con solidez al checo Vit Kopriva en los cuartos de final, mientras que Etcheverry sufrió muchísimo para vencer a su compatriota Román Burruchaga y al chileno Alejandro Tabilo en sus últimas presentaciones.

Este será el quinto cruce entre ambos y el historial muestra una gran paridad, con dos triunfos por lado: Etcheverry se impuso en Santiago 2023 y en el US Open 2024, mientras que Cerúndolo lo hizo en Santiago y Canadá 2025.

«Hemos jugado en Grand Slams, en M1000, y ahora nos toca en Buenos Aires, va a ser un lindo partido contra un amigo», definió Cerúndolo, quien buscará que la tercera sea la vencida, luego de dos finales perdidas en casa.

Báez-Darderi, un duelo que promete

Luego, no antes de las 18, se vendrá un cruce más que interesante, cuando se enfrenten Báez con Darderi. Se conocen desde la etapa formativa y además tienen un cara a cara más amplio que los integrantes de la otra semi. Báez lidera 4-3, pero los últimos dos juegos quedaron para el “italiano”, quien tuvo un buen arranque de año y ocupa el puesto 22.

El IEB+ Argentina Open espera por un nuevo campeón y será local (o casi). Guillermo Coria (2004), Gastón Gaudio (2005), Juan Mónaco (2007), David Nalbandian (2008), Diego Schwartzman (2021) y Facundo Díaz Acosta (2024) levantaron el trofeo y esperan un nuevo integrante.

De movida, este sábado, habrá tres argentinos en semis por cuarta vez en la historia del torneo tras 2005 (Gaudio fue el campeón), 2008 (Nalbandian), 2009 (Tommy Robredo) y este 2026.