Las Leonas golearon 3-0 a Australia y cerraron con puntaje ideal en la Pro League

Las Leonas cerraron con una gran victoria su último partido en la ventana de la Pro League 2025/26. Con goles de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany, Argentina le ganó 3-0 a Australia, uno de los clásicos rivales en las competencias más importantes del planeta y terminó con puntaje perfecto (12 de 12 puntos) luego de cuatro encuentros disputados en Oceanía.

El partido ante las locales fue de menor a mayor para Las Leonas, que encontraron el primer gol de la mano de Díaz, alos 17 minutos, tras una gran presión y recuperación en mitad de cancha. En el transcurso del segundo y tercer cuarto, hasta el segundo gol, las dirigidas por Fernando Ferrara dominaron, pero no tuvieron situaciones claras.

Dos goles más y a cobrar

Pero cuando se cerraba el telón del tercer cuarto, Trinchinetti (44´), luego de una excelente jugada personal de Sofía Cairó, recibió en el segundo palo, eludió a la arquera Aleisha Power y anotó el 2-0 parcial para que Las Leonas estén más tranquilas.

Ya en el último cuarto, la especialista y goleadora de siempre, Gorzelany (48), sacó a relucir su arrastrada y marcó el 3-0 final para que Argentina se vaya con una gran sonrisa de Hobart City, Tasmania.

La selección argentina de hockey cerró una serie perfecta.

Terminada esta ventana para el conjunto argentino, Las Leonas se encuentran en la tercera posición de la tabla de posiciones con 17 puntos (7 partidos, debe uno ante Países Bajos), producto de 5 triunfos, 1 empate con punto bonus y 1 derrota. La cima es compartida por las neerlandesas y Bélgica, con 21 puntos.

Así formaron las Leonas

Fernando Ferrarra eligió a Cristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Sofía Cairo, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Eugenia Trinchinetti, Majo Granatto, Julieta Jankunas y Lara Casas. En el banco estuvieron Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Victoria Granatto, Zoe Diaz y Brisa Brugess