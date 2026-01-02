Argentina y un triunfo contundente ante España en la United Cup 2026: se viene Estados Unidos

El equipo argentino durante la ceremonia de himnos en su eliminatoria ante España. (ATP Tour)

Argentina comenzó el año con el pie derecho y venció categóricamente a España en el debut del Grupo A de la United Cup, zona que también integra Estados Unidos.

El encargado de abrir la serie fue Sebastián Báez, quien derrotó a Jaume Munar (33°) por 6-4 y 6-4. El español venía de cerrar un destacado 2025 con una buena actuación en la Copa Davis, pero no pudo repetir ese nivel ante el argentino. Luego, Solana Sierra se impuso sobre Jessica Bouzas Maneiro (41°) por 6-4, 5-7 y 6-0.

La serie se cerró con el dobles mixto, donde el equipo argentino volvió a imponerse: Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé vencieron a Yvonne Carvalle-Reimers e Íñigo Cervantes por 7-6 (6) y 6-2, para sellar un triunfo por 3-0, la máxima diferencia posible.

Este sábado, desde las 6 (hora argentina), el conjunto albiceleste enfrentará a Estados Unidos, el máximo candidato al título, que ya se consagró campeón en 2023 y 2025. Taylor Fritz (3°) y Coco Gauff (6°) serán los singlistas del equipo estadounidense, lo que representa un desafío de máxima exigencia.

El formato de la United Cup

El torneo cuenta con la participación de 18 países, divididos en seis grupos de tres equipos. Clasificarán a los cuartos de final los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos. Por este motivo, el triunfo por 3-0 fue clave para Argentina, ya que cada punto puede resultar decisivo.

El equipo nacional sueña con su primera clasificación a los cuartos de final en una United Cup, en sus tres participaciones en el torneo.

Perth

Grupo A : Estados Unidos, España y Argentina

: Estados Unidos, España y Argentina Grupo C : Italia, Francia y Suiza

: Italia, Francia y Suiza Grupo E: Gran Bretaña, Grecia y Japón

Sídney