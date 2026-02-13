Úbeda probó un nuevo once de Boca para enfrentar a Platense, con Janson como titular

El habitual ensayó del jueves en La Bombonera parece no haber convencido del todo a Claudio Úbeda, motivo por el que decidió hacer un ajuste en el equipo que había parado. Este viernes, el entrenador de Boca sorprendió con Lucas Janson como titular y ya tiene encaminado el once para recibir a Platense el domingo.

En una nueva práctica formal de fútbol, esta vez desarrollada en Ezeiza durante el entrenamiento matutino, el Sifón reemplazó a Iker Zufiaurre por el ex-Vélez en el extremo derecho del ataque.

Ya recuperado del desgarro en la zona abdominal que lo dejó afuera de los últimos tres partidos, el cuerpo técnico lo vio bien y lo sumó al tridente junto Ángel Romero y Miguel Merentiel.

Si bien esto es una señal de que Janson gana terreno de cara a la quinta fecha del Apertura con Platense, no se puede garantizar que vaya desde el arranque.

En pleno táctico, Úbeda lo alternó con Tomás Aranda, el enganche juvenil que debutó con Estudiantes. El pibe tiene sus números para integrar el once y ahí permanece la principal duda.

El resto del equipo no sufrió alternaciones con respecto a lo visto en La Bombonera el día previo y todos los caminos conducen a que eso diez nombres están confirmados. Williams Alarcón repitió en lugar de Milton Delgado y el mencionado Romero reemplazó a Kevin Zenón con respecto a la derrota con Vélez.

El tercer cambio pensando en Platense saldrá entre Janson y Aranda por Gonzalo Gelini, en función de lo ensayado.