Úbeda sorprendió en las prácticas: tres cambios en Boca de cara al duelo ante Platense

Luego de la caída por 2-1 en su visita a Vélez Sarsfield —que pudo haber sido por una diferencia mayor—, Claudio Úbeda sorprendió en la práctica en el Boca Predio y ensayó tres modificaciones en el once pensando en el próximo compromiso ante Platense, este domingo desde las 19:30 en La Bombonera.

La primera salida estaba prácticamente definida. Kevin Zenón no había tenido demasiadas oportunidades con el «Sifón» como entrenador y ante el Fortín contó con su chance para consolidarse en el equipo. Sin embargo, jugando como extremo por izquierda,fue uno de los puntos más bajos y volvería al banco de los suplentes.

En su lugar probó a Ángel Romero. El paraguayo llegó como agente libre a fines de enero y no arribó en óptimas condiciones físicas, ya que realizó la pretemporada por su cuenta junto a su hermano Óscar. No obstante, sumó minutos desde el banco ante Newell’s y Vélez y este domingo podría tener su primera titularidad.

El segundo cambio sería la salida de Milton Delgado, que pese a su buen rendimiento, Úbeda considera que no logra complementarse de la mejor manera con el capitán Leandro Paredes. Por eso, probó con Williams Alarcón como volante interno, acompañando al campeón del mundo —que se mantendría como único «5»— y a Santiago Ascacíbar.

La tercera variante será en el frente de ataque. Gonzalo Gelini saldrá del equipo y en su lugar ingresaría Iker Zufiaurre, que a pesar de no tener un gran ingreso ante Vélez, marcó el gol del descuento y Úbeda le daría la chance de partir desde el inicio. De esta manera, integraría la delantera junto a Miguel Merentiel y Romero.

En defensa, pese a los flojos rendimientos, especialmente de Juan Barinaga —reemplazado ante Vélez por una molestia que finalmente no pasó a mayores— y de Ayrton Costa, el entrenador mantendría a los mismos nombres.