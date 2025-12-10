Última fecha del año en la Champions League: Xabi Alonso en la cuerda floja y un argentino lesionado

Este miércoles se disputó la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League y, a falta de dos jornadas para el cierre, solo un equipo mantiene puntaje ideal: Arsenal, que goleó 3-0 al Brujas en Bélgica con un doblete de Noni Madueke y un tanto de Gabriel Martinelli. Los otros equipos que hoy están ingresando a los octavos de final son Bayern Múnich, PSG, Manchester City, Atalanta, Inter, Real Madrid y Atlético Madrid.

El Real Madrid volvió a mostrar su fragilidad y cayó 2-1 ante el Manchester City. El conjunto español abrió el marcador con un gol de Rodrygo, pero los ingleses reaccionaron rápido: lo empataron a través de Nico O’Reilly y lo dieron vuelta con un penal convertido por Erling Haaland. Todo ocurrió en el primer tiempo. Por su parte, Franco Mastantuono no sumó minutos, al igual que Kylian Mbappé. Con este resultado, Xabi Alonso quedó en la cuerda floja: ganó solo dos de los últimos ocho encuentros y su continuidad está en duda.

En Portugal, Nicolás Otamendi fue capitán en la victoria del Benfica por 2-0 frente al Napoli. Es recién el segundo triunfo del conjunto lisboeta, que ni siquiera alcanza la zona de repechaje para quienes finalicen entre el 9° y el 24°. Gianluca Prestianni integró el banco de suplentes pero no ingresó.

Un argentino que sí tuvo minutos fue Claudio Echeverri, quien entró a los 84 minutos cuando el Bayer Leverkusen perdía 2-1 frente al Newcastle. Tres minutos más tarde, Alejandro Grimaldo marcó el 2-2 definitivo. El equipo alemán, que no contó con Exequiel Palacios ni Ezequiel “Equi” Fernández por lesión, marcha 20° en la tabla.

Por su parte, el Borussia Dortmund obtuvo el mismo resultado: 2-2 ante el Bodo Glimt. Aaron Anselmino fue titular pero se retiró lesionado en el complemento, en lo que representaría su segunda lesión desde su llegada al club alemán.

La jornada se completó con estos resultados: Qarabag 2-4 Ajax, Villarreal 2-3 FC Copenhague, Athletic Bilbao 0-0 PSG y Juventus 2-0 Pafos FC.