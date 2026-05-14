Última noche para las picadas en el autódromo de Centenario

Los mejores autos de la zona estarán el cierre del certamen de la Colonia. (Gentileza)

El autódromo de Centenario se prepara para vivir, este sábado 16 de mayo, una verdadera fiesta fierrera con la última fecha nocturna de la temporada para las picadas, en una jornada que promete mucho espectáculo y emoción.

Con una enorme expectativa, la organización anticipa un día cargado de adrenalina, donde autos y motos volverán a ser protagonistas en una noche que reunirá a pilotos de distintos puntos de la región y a un público que se espera sea multitudinario. Hasta el momento, ya son más de 80 los pilotos preinscriptos, reflejando el gran interés que genera esta última cita nocturna antes del cambio de formato.

La actividad comenzará a las 17, con la apertura de puertas e inscripciones, dando inicio a una programación intensa que incluirá pruebas libres y competencias para motos y autos en sus distintas categorías.

La movida empezará a las 17 y se extenderá hasta la medianoche. (Gentileza)

Inscripción gratuita , vía redes

Además, desde la organización recordaron que la inscripción para pilotos será totalmente gratuita para quienes confirmen su participación a través de las redes sociales oficiales hasta el viernes, ofreciendo una gran oportunidad para sumarse a esta fecha especial.

En cuanto al público, las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos para las generales y de 25.000 para el sector VIP. En puerta tendrán un valor de 20.000 para el acceso general y 30.000, respectivamente.

Esta fecha marcará el cierre del calendario nocturno de la temporada, ya que posteriormente las competencias pasarán a desarrollarse en jornadas diurnas los días domingo, convirtiendo a esta última nocturna en una ocasión única para disfrutar del espectáculo bajo las luces.

Speed Races Centenario se prepara así para despedir sus noches a pura potencia, velocidad y emoción, en un sábado que promete tribunas colmadas, grandes máquinas en pista y el mejor ambiente del deporte motor regional.