Un bajón: Fran Cerúndolo no pudo con Medvedev y se despidió del China Open

Francisco Cerúndolo hizo el gasto en el primer parcial, se quedó sin respuestas en el segundo y se despidió del ATP 500 de Pekín. Daniil Medvedev fue más sólido durante todo el encuentro, le ganó 7-6 (4), 6-3 en 1h40m y se metió en las semifinales del ATP 500.

En el primer set, el ruso logró un break en el arranque, pero el porteño lo recuperó en el décimo game para llevar la historia al tie-break. Fran picó en punta 2-0 y esta vez el que reaccionó fue Daniil, quien se lo llevó por 7-4.

La historia fue diferente en el segundo, con un arranque muy parejo y un quiebre en el momento justo: el europeo rompió el servicio del argentino en el octavo juego y se encaminó a la victoria. Medvedev sustentó su victoria en el 75% de efectividad con su primer servicio y además cerró el partido con 10 aces.

El exnúmero 1 del planeta mostró su mejor versión y lo sufrió Fran. (AP)

Ahora están 1-1

Este fue el segundo enfrentamiento entre Medvedev y Cerúndolo, que habría ganado el primer duelo, también durante esta temporada. Fue en el Master 1000 de Miami, con un cambiante 6-0, 4-6 y 7-5, en la segunda ronda de la competencia.

En la recta final de la temporada, Fran viene de muchos kilómetros recorridos durante las últimas dos semanas. Jugó la Copa Davis para Argentina en el estadio Ruca Che de Neuquén, donde fue el hombre clave de la serie; disputó la Laver Cup en Londres y de ahí se fue hasta tierras chinas, donde hizo un buen torneo, aunque quedó al margen de los cuatro mejores.

En el turno anterior Alex de Minaur le ganó a Andrey Rublev por 1-6, 6-2 y 6-3; mientras el gran partido del día será entre Alexander Zverev, primer preclasificado, y Novak Djokovic, quien está invicto en el torneo y lo ganó en seis oportunidades.