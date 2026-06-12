Agustina Bascerano rompió el silencio sobre «Muchachas» y tomó distancia de la polémica con Germán Pezzella

El nombre de Agustina Bascerano volvió a instalarse en los medios tras el estreno de Muchachas, la serie documental de Telefe que sigue la vida de mujeres vinculadas al mundo del fútbol. Sin embargo, lejos de alimentar los rumores sobre su separación de Germán Pezzella, la modelo y nutricionista dejó en claro que no quiere quedar atrapada en la polémica.

Mientras las versiones sobre una supuesta doble vida del futbolista continúan generando repercusión, Bascerano eligió enfocarse en otro aspecto: explicar por qué aceptó participar del documental y qué buscó mostrar con su aparición en pantalla.

Qué dijo Agustina Bascerano sobre su participación en «Muchachas»

En una entrevista para el podcast Ángeles y Demonios, Agustina contó que aceptó formar parte de la serie porque le interesaba mostrar una faceta poco conocida de su vida profesional.

Según explicó, las grabaciones no estuvieron enfocadas en su relación sentimental, sino en el detrás de escena de su carrera como modelo en Estados Unidos: los castings, las reuniones con agencias, los viajes y la preparación que implica trabajar en la industria de la moda.

La influencer aseguró que el material refleja una etapa distinta de su vida y que su intención siempre fue compartir parte de su recorrido laboral, más allá de cualquier vínculo amoroso.

«No quiero hacer prensa con una relación que terminó»

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue su decisión de mantenerse al margen de la exposición mediática que generó la separación de Pezzella.

De acuerdo con lo publicado por distintos medios, Bascerano dejó en claro que no tiene interés en obtener visibilidad a partir de una relación que ya terminó y que prefiere que el foco esté puesto en sus proyectos personales y profesionales.

Su postura llega en un momento en el que volvieron a circular versiones sobre el final de la historia de amor con el defensor de la Selección Argentina, luego de que trascendieran rumores sobre una presunta tercera persona. Hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre esos trascendidos.

Una carrera más allá de Germán Pezzella

Aunque durante años fue identificada como la pareja del campeón del mundo, Agustina Bascerano construyó una carrera propia como modelo, influencer, nutricionista y emprendedora.

En redes sociales comparte contenidos vinculados al bienestar, la alimentación saludable, la moda y el fitness, áreas en las que viene trabajando desde mucho antes de quedar en el centro de la escena mediática.

Por eso, tras el estreno de Muchachas, eligió aprovechar la oportunidad para hablar de su presente laboral y dejar en claro que busca mantenerse lejos de los escándalos. Su mensaje fue contundente: el documental muestra una parte de su historia profesional, no una revancha mediática ni una respuesta a los rumores sobre su vida privada.