Caída de Facebook, Instagram y fallas en WhatsApp: reportan desconexiones y errores de acceso

Usuarios de distintas partes del mundo reportaron este viernes una interrupción generalizada en los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp, todos pertenecientes al ecosistema de Meta Platforms.

Caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

La falla se manifestó principalmente a través de desconexiones repentinas de cuentas, imposibilidad de iniciar sesión nuevamente y mensajes de error al intentar autenticarse. En varios casos, los usuarios informaron que las plataformas mostraban pantallas en blanco o impedían el acceso con alertas vinculadas a “errores de consulta” o “fallas desconocidas”.

La interrupción también afectó a Messenger, generando problemas en el envío y recepción de mensajes dentro del sistema de mensajería asociado a Facebook.

Las primeras señales del incidente fueron detectadas en el sitio de monitoreo de caídas Downdetector, donde los reportes de usuarios aumentaron de forma abrupta en cuestión de minutos, lo que suele indicar fallas de alcance masivo.

Hasta el momento, Meta Platforms no emitió un comunicado oficial explicando las causas del incidente ni el tiempo estimado de recuperación del servicio.

Las quejas se multiplicaron en otras redes sociales, donde usuarios afectados intentaron confirmar si el problema era generalizado, en un contexto de alta dependencia global de estas plataformas tanto para comunicación personal como laboral.

Por ahora, la información disponible proviene principalmente de reportes de usuarios y plataformas de monitoreo, mientras se espera una actualización oficial por parte de la compañía.

Con información de Clarín