«Más universidad pública para la región»: Cristian Lopes asumió como rector de la UNCo y rechazó el «ajuste inédito»

El Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se vistió de gala para vivir una auténtica fiesta democrática. En un acto con la participación de los cuatro claustros y la presencia de sectores políticos de las provincias de Río Negro y Neuquén, Cristian Ariel Lopes juró formalmente como nuevo rector de la casa de estudios, acompañado por Lorena Higuera en el vicerrectorado. La ceremonia significó el cierre de la gestión de Beatriz Gentile y Paul Osovnikar, quienes sentaron las bases estatutarias de la universidad del futuro.

El evento congregó a importantes figuras del arco político regional y nacional, reflejando el peso institucional de la UNCo en la Patagonia. Entre los asistentes se destacaron las diputada nacional Adriana Serquis y la exdecana y exdiputada nacional Graciela Landriscini, el diputado nacional por Río Negro Marcelo Mango, y el titular del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres. En el plano municipal, marcaron presencia la intendenta de General Roca, María Emilia Soria; el jefe comunal de General Godoy, Albino Garrone; el intendente de Añelo, Fernando Banderet; la jefa de Gabinete de Neuquén Capital, María Pasqualini; y la subsecretaria de Cultura de Cutral Co, Cintia Ferreira Mesa, además de los exrectores Teresa Vega y Gustavo Crisafulli, y legisladores de ambas provincias.

La apertura de los discursos estuvo a cargo de la rectora saliente, Beatriz Gentile, quien inició sus palabras citando una célebre frase de América Insurgente: «Hay quienes esperan dormidos el amanecer, y hay quienes caminan toda la noche». Dirigiéndose a su compañero de gestión, exclamó con emoción: «Paul Osovnikar, ¡vaya si lo caminamos! Se nos vino el día en el corazón».

Gentile agradeció profundamente a la comunidad del Comahue y a los representantes políticos que defendieron la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional, advirtiendo que la comunidad no dejará de movilizarse hasta que el Ejecutivo Nacional cumpla efectivamente con dicha normativa.

El modelo argentino frente al paradigma neoliberal

En su último discurso institucional, Gentile propuso una profunda reflexión histórica sobre las transformaciones del sistema educativo superior. Recordó que la matriz de desconfianza hacia las instituciones públicas se consolidó en la década de 1990 con las reformas neoliberales, las cuales corrieron al Estado de su rol de garante de bienestar para mutarlo en un «Estado evaluador». Según la académica, la lógica actual exacerba ese paradigma intentando instalar que la universidad ya no es útil. «El modelo universitario argentino se generó bajo la filosofía contraria, logrando hacer coincidir de la mano la masividad con la calidad científica», sentenció.

Asimismo, apuntó contra las corrientes que pretenden mercantilizar el conocimiento y reducir los espacios académicos a meros centros de preparación de mano de obra calificada. Gentile defendió con vehemencia la trayectoria de 150 años de educación pública en el país como el motor principal de la movilidad social ascendente. «Que sea lo mismo estudiar en la universidad pública que trabajar en una aplicación de delivery, eso está por verse; esto no es un problema económico, es de profunda raíz filosófica y antropológica», enfatizó antes de pasar formalmente el mando a sus sucesores sin dejarles consejos, argumentando que «saben perfectamente cómo seguir caminando».

Exactamente a las 11:00 horas, bajo una ovación unánime, Beatriz Gentile tomó el juramento de rigor a Cristian Ariel Lopes. Tras escuchar el firme «Sí, juro», la rectora saliente exclamó con alivio y alegría: «Ya sos rector». Pocos minutos después, Paul Osovnikar hizo lo propio con la vicerrectora entrante, Lorena Higuera, bajo la fórmula protocolar de «la Patria y esta Universidad os lo demanden», dando paso inmediato a la firma de las actas de traspaso que formalizaron la conducción para los próximos cuatro años.

Un proyecto colectivo para anticiparse al futuro

Al hacer uso de la palabra, el flamante rector Cristian Lopes inició su discurso con un firme compromiso territorial hacia las 17 unidades académicas e institutos de investigación que componen la UNCo, asegurando que gobernará para cada una de ellas sin ningún tipo de distinción.

Aclaró que el proyecto de futuro que hoy comienza no es la idea solitaria de dos personas, sino el fruto de un enorme colectivo humano con un profundo amor por la institución. En este pasaje, rindió un sentido homenaje a Adriana Caballero, señalándola como la principal artífice de que él se encontrase hoy liderando el rectorado.

Lopés recordó las metas trazadas por la gestión saliente hace cuatro años y aseguró que, junto a Lorena Higuera, terminarán de asentar las bases de una universidad moderna. «Aspiramos a moldear una UNCo del futuro que sea capaz de anticiparse a las necesidades de los nuevos tiempos y que funcione como un faro para los jóvenes», detalló.

Sin embargo, no esquivó la compleja coyuntura nacional y denunció que el sistema educativo atraviesa un ajuste inédito e injustificado que expulsa al personal docente y no docente, por lo cual ratificó que la prioridad absoluta de su administración será exigir la aplicación total de la Ley de Financiamiento.

Frente a las presiones de elitización del sistema, el rector ratificó los principios de igualdad de oportunidades combinados con la excelencia académica.

Para lograrlo, anticipó una agenda de permanente diálogo institucional con los gobiernos provinciales y municipales de Río Negro y Neuquén, fortaleciendo los vínculos de transferencia científica con el entramado productivo de la región.

Lopes también garantizó la defensa irrestricta de la autonomía universitaria y el compromiso de profundizar el perfil intercultural, de género, diversidad y ambiente plasmado en la reforma del estatuto de la última Asamblea Universitaria 2024.

Transparencia, inclusión y el fin de las violencias

En materia ambiental, Lopes posicionó a la UNCo como un actor clave para resolver los desafíos de la crisis climática y promover modelos de desarrollo sostenible en la Patagonia, poniendo a disposición todo el conocimiento técnico de sus institutos de investigación. En relación con la permanencia estudiantil, señaló que el éxito de su gestión se medirá en que cada joven que ingrese encuentre las condiciones óptimas para graduarse, promoviendo además la creación de titulaciones intermedias y el reconocimiento de trayectorias educativas previas. «Nuestros graduados y graduadas son quienes llevan el conocimiento a cada rincón, organización y empresa de nuestra región», ponderó.

La transparencia en la gestión de los recursos económicos fue otro de los ejes centrales del discurso del nuevo rector. Aseguró que cada peso que ingrese a la universidad será administrado de manera clara y auditable para consolidar la confianza de la sociedad y de la comunidad trabajadora, aclarando que no es posible el desarrollo académico en entornos hostiles. «Esta gestión demostrará tolerancia cero a cualquier manifestación de violencia institucional, de género, acoso o discriminación», advirtió con firmeza, garantizando espacios de trabajo y estudio seguros para todos los claustros.

Hacia el cierre de su intervención, convocó a todos los sectores a deponer las diferencias en pos de una universidad unida, inteligente y movilizada ante el complejo escenario social y político del país. Animó a la comunidad a perder los miedos del pasado y anticipó que habrá más asambleas universitarias para seguir moldeando democráticamente la institución. «Defendamos lo conquistado, vayamos con audacia por lo que nos falta, sigamos construyendo con la mirada en el horizonte y los pies en el territorio: construyamos la UNCo pública, no arancelada e intercultural», concluyó.