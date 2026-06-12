El Poder Judicial de Río Negro busca expertos en tecnología para un área clave en las investigaciones

La convocatoria apunta a sumar personal especializado para tareas de análisis forense digital en causas judiciales.

La Procuración General de Río Negro abrió un concurso externo para cubrir dos cargos de analista técnico en la División Equipos Móviles de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (Oitel), un área clave para el análisis de dispositivos vinculados a investigaciones judiciales.

La convocatoria, establecida mediante la Resolución N.º 143/2026, permanecerá abierta hasta el próximo 16 de junio y apunta a fortalecer la capacidad operativa del organismo frente al incremento sostenido de teléfonos celulares y otros dispositivos que requieren pericias técnicas en el marco de causas penales.

Buscan reforzar un área estratégica

Desde la Procuración General señalaron que la estructura de la Oitel se mantiene sin modificaciones desde 2015, pese al aumento de los requerimientos provenientes de organismos judiciales y de la cantidad de equipos móviles sometidos a análisis pericial.

En ese contexto, se dispuso la incorporación de dos nuevos analistas técnicos para la División Equipos Móviles, encargada de realizar tareas vinculadas al procesamiento y examen de información contenida en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Requisitos para postularse

La preinscripción estará habilitada hasta el 16 de junio a las 13:30 y deberá realizarse mediante el formulario dispuesto por la Procuración. Luego, los aspirantes deberán presentar en formato digital la documentación personal, académica y laboral exigida en las bases del concurso.

Entre los requisitos establecidos se encuentra tener entre 18 y 35 años y contar con un título universitario de al menos cuatro años de duración relacionado con informática, telecomunicaciones o electrónica.

Además, se exige acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional en tareas vinculadas con teléfonos celulares y/o computadoras.

La convocatoria también requiere conocimientos específicos en firma digital, telefonía celular, análisis pericial de dispositivos móviles y gestión institucional dentro del Ministerio Público.

Cómo obtener más información

Las personas interesadas podrán consultar los detalles de la convocatoria, condiciones y documentación requerida a través de los canales oficiales habilitados por la Procuración General.

También se informó que las consultas pueden realizarse telefónicamente al (02920) 441000, interno 952, o mediante correo electrónico a concursosmp@jusrionegro.gov.ar.

La incorporación de nuevos profesionales busca fortalecer una de las áreas técnicas más sensibles para las investigaciones judiciales, especialmente aquellas que requieren el análisis de evidencia digital proveniente de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.