Un lugar para la memoria de Neuquén: restauraron el mausoleo de Manuel Olascoaga

Con la presencia de autoridades municipales y vecinos, este viernes quedó reinaugurado en Neuquén el mausoleo del coronel Manuel José Olascoaga, una obra que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

La edificación alberga los restos del primer gobernador de la provincia junto a los de su esposa, Delfina Urtubey. Fue construida en 1981 por el escultor Atilio Morosín y su restauración demandó ocho meses de trabajo.

«Este es un espacio público muy lindo, la gente lo disfruta mucho. Los monumentos son lugares de encuentro para la comunidad«, sostuvo Lucía Beverini, arquitecta y coordinadora de Jefatura de Gabinete.

Como se reparó el mausoleo del coronel Olascoaga

Los trabajos incluyeron la restauración de los bajorrelieves originales, la limpieza del tótem de hormigón armado y el pulido de la estatua de bronce que presentaba un importante deterioro. Además, se repararon rejas y veredas, se colocó luminaria nueva y se parquizó el espacio.

«Faltaba una placa completa, tuvimos que hacer un trabajo de nuevo, encontrar los archivos históricos para ver qué era lo que había realmente. Pudimos modelarlo y reconstruirlo«, contó Abril Pepa, técnica en conservación y restauración de Bienes Culturales.

Foto: Matías Subat.

Y agregó: «estuvimos un mes solamente con bisturí sacando tres capas de pintura. Debajo había unos dibujos que estaban perdidos, así que recuperamos ese relato que que hizo Morosín«.

Por su parte, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de gabinete, anticipó «hablábamos con quienes coordinan los recorridos turísticos que los colectivos paren aquí, que se pueda hacer parte del recorrido«.

Destacó también que volverán a trabajar con las escuelas «para que puedan venir, recorrerlo y poner en valor nada más y nada menos de nuestra historia».