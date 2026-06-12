Estatales de Neuquén ya tienen fecha para cobrar los sueldos de junio y el medio aguinaldo

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó este viernes que los trabajadores estatales cobrarán en una misma fecha los haberes correspondientes a junio y la primera cuota del medio aguinaldo. La medida alcanzará a todos los organismos de la administración pública provincial.

El cronograma incluye a empleados de ministerios, administración central, entes públicos, Educación y otros sectores, además de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Cuándo cobran los estatales de Neuquén los sueldos de junio y el medio aguinaldo

El depósito se realizará el viernes 26 de junio en las cuentas que los agentes provinciales poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). De esta manera, tanto el salario mensual como el medio aguinaldo estarán disponibles antes de que finalice el mes.

La modalidad de pago conjunto alcanza a todos los trabajadores de la administración pública provincial y también a los beneficiarios del ISSN.

Cómo se calcula el aguinaldo y cuál es la fecha límite para pagarlo

El medio aguinaldo, también denominado Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador entre enero y junio de 2026, incluyendo los conceptos remunerativos que correspondan.

En el caso de quienes ingresaron a trabajar durante el semestre y no completaron seis meses de antigüedad, el monto se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse, como fecha límite, el 30 de junio, aunque la normativa contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles para su acreditación en algunos casos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el pago conjunto de salarios y aguinaldo responde a la planificación financiera de la administración.