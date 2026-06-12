Tres demorados y secuestro de cocaína en el barrio Alta Barda de Neuquén

Un patrullaje preventivo de rutina derivó en un importante operativo contra el narcomenudeo en el norte de la ciudad. Personal de la Comisaría 4° llevó adelante un procedimiento por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737) durante la noche del jueves en el barrio Alta Barda, logrando el secuestro de drogas, la incautación de un automóvil y la demora de tres hombres.

El hecho comenzó a registrarse alrededor de las 20:20 horas, cuando los efectivos policiales que recorrían la zona divisaron un vehículo Peugeot 207 estacionado de manera sospechosa sobre la calle Las Azaleas, con dos personas en su interior. Al percatarse de la aproximación del patrullero, los ocupantes del rodado intentaron retirarse rápidamente del lugar, una maniobra evasiva que motivó la inmediata intervención de los uniformados.

Tensión en el procedimiento y descarte de pruebas

Durante el proceso de identificación de los sospechosos, la situación sumó tensión cuando uno de ellos dejó caer intencionalmente un recipiente plástico que contenía una sustancia pulverulenta blanca. En ese mismo instante, un tercer hombre salió imprevistamente de una vivienda cercana con el único objetivo de entorpecer y frustrar el accionar policial.

Ante la resistencia y la sospecha de estar frente a bocas de expendio o tenencia de drogas, los agentes resguardaron la escena y solicitaron la presencia del personal especializado del Departamento Antinarcóticos. Los reactivos químicos y las correspondientes pruebas de campo arrojaron un resultado positivo para clorhidrato de cocaína, alcanzando un pesaje superior a los cinco gramos.

Requisa vehicular y situación legal

Al tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía de Narcocriminalidad ordenó el secuestro preventivo del Peugeot 207 y el traslado de los tres hombres a la sede policial para su debida identificación.

Posteriormente, y tras obtener la correspondiente orden judicial, se llevó a cabo una requisa minuciosa dentro del rodado con la asistencia de la Dirección Criminalística. Durante la inspección del habitáculo, los investigadores hallaron un nuevo envoltorio con sustancia estupefaciente oculto en el interior.

Finalmente, las autoridades judiciales dispusieron el inicio formal de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Una vez completadas las diligencias de rigor y la constatación de antecedentes, los tres involucrados recuperaron la libertad, quedando supeditados al avance de la investigación. Desde la fuerza provincial destacaron la velocidad del procedimiento y la coordinación entre unidades para desactivar la maniobra delictiva de forma segura.