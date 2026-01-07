Ricardo Centurión estuvo cerca de volver a Boca y ahora es buscado por un equipo argentino

Ricardo Centurión, a sus 32 años, se encuentra libre tras un buen paso por Oriente Petrolero, de la Primera División de Bolivia, y busca regresar al fútbol argentino.

En el conjunto boliviano logró la continuidad que no había tenido en los últimos años: disputó 31 partidos, marcó nueve goles y repartió cuatro asistencias, números que despertaron el interés de varios clubes del país. Su último paso por el fútbol local había sido en Barracas Central, donde llegó a préstamo desde Vélez, pero fue apartado del plantel por el entonces entrenador Sergio Rondina.

Desde ese momento, el delantero surgido en Racing no volvió a sumar minutos en Argentina y encontró revancha en Bolivia. Ahora, Racing de Córdoba, equipo que milita en la Primera Nacional, busca incorporarlo con el objetivo de pelear por el ascenso.

El propio futbolista se mostró abierto a la posibilidad: “A mí no se me cae ningún anillo. Si tengo que jugar en el Nacional B, lo hago”, aseguró en una entrevista radial.

En ese mismo diálogo, Centurión reflexionó sobre su presente personal y profesional tras su experiencia en el exterior: “A mí en Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte después de los 30 años y empecé a pensar cosas diferentes. Y la verdad es que es así, como la gente que te quiere te dice ‘van a pasar los años y te vas a dar cuenta’. La verdad es que hoy me doy cuenta, (…) estoy entrenando, estoy yendo al gimnasio para cuando salga algún trabajo y a esa gente que confíe en mí no fallarle”.

Su frustrada vuelta a Boca en 2020

El futbolista reveló que durante su etapa en Vélez estuvo muy cerca de regresar al Xeneize, aunque la operación no se concretó: “Cuando yo estoy en Vélez, me llama el ‘Chelo’ Delgado durante la pandemia para ir a Boca. Me quedé en Vélez por mi representante, que es amigo de la vida, sino me hubiese ido. Después me soltó la mano, es un dolor que me va a quedar toda la vida”, sentenció.

Centurión también expresó su fuerte identificación con el club y lo que representó su paso por Boca: “Yo soy bostero, pero mal. Yo soy enfermo de Boca. Cuando jugué ahí, amás al color, amás a la institución”, remarcó.

En ese mismo sentido, dejó en claro que su salida no fue una decisión personal y que el deseo de volver sigue vigente: “No me quería ir de Boca, nunca me quise ir. Pero bueno, si así se da, se dará, sino se da, no se dará, pero la ilusión de volver siempre está intacta”.

Además, contó que mantiene contacto con Juan Román Riquelme: “Hablamos siempre, él me tenía mucho cariño”, afirmó. Mientras define su futuro, el delantero busca regresar al país y Racing de Córdoba es el máximo interesado.