Boca respondió a la propuesta de Alavés por Zenón: ¿se va a España?

La dirigencia del Xeneize decidió que, en estas condiciones, el traspaso no se hace.

Desde que llegó a Boca en 2024, Kevin Zenón despertó el interés de muchos clubes de Europa. Entre ellos, Alavés, de España, que ofertó por él a mediados de 2025 y ahora volvió a la carga por el volante.

Alavés quiere llevarse a Zenón por un pedido expreso de su entrenador, Eduardo «Chacho» Coudet, y ofertó un préstamo de 18 meses, con cargo de 1 millon de dólares, y con opción de compra, aunque no trascendieron las cifras.

A la dirigencia del Xeneize no le seduce esta operación, ya que prefiere que sea vendido de manera definitiva. El problema es que el equipo madrileño, debido a la ajustada situación financiera que atraviesa, no puede comprar.

De esta manera, la negociación solo seguiría en curso si Alavés y Boca llegan a un acuerdo en el monto de la opción de compra, una cifra que debería satisfacer a ambos clubes.

Sin embargo, Juan Román Riquelme no tiene ningún apuro por vender al zurdo de 24 años. De hecho, ya rechazó varias ofertas por el jugador, entre ellas, de Porto, de Olympiacos, de CSKA Moscú y de Hoffenheim.

Por su parte, el jugador ve con buenos ojos tener su primera experiencia en el viejo continente. En el segundo semestre de 2025 apenas disputó 116 minutos -en el Torneo Clausura-, distribuidos en 10 partidos, entrando siempre desde el banco de los suplentes.