Maximiliano Amarfil renovó su contrato en Cipolletti y volverá a salir a préstamo

Mientras define dónde jugará la próxima temporada, Maximiliano Amarfil renovó su contrato con Cipolletti por un año más.

El volante de 24 años tenía vínculo con el Albinegro hasta diciembre de este año y lo amplió hasta fines de 2027. La idea es que salga nuevamente a préstamo a un club de primera división.

Amarfil estuvo cedido durante 2025 en Independiente Rivadavia. Fue titular la mayor parte de la temporada e integró el plantel campeón de la Copa Argentina.

Más allá de que mostró interés en un primer momento, el club mendocino no hizo uso de la opción de compra del 70% del pase por 320.000 dólares.

Ahora son varios los clubes interesados en sumarlo a préstamo. Ya lo sondearon Platense, Instituto y Unión de Santa Fe. El que más chances tiene de llevarlo es el Calamar.

El volante se quedó sin la chance de jugar la Copa Libertadores en Independiente Rivadavia pero podría tener la oportunidad si finalmente es refuerzo de Platense, que también la disputará.