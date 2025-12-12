Un ex Boca y un ex River, los principales candidatos para reemplazar a Holan en Central

Este jueves, Rosario Central anunció sorpresivamente en sus redes sociales la salida de Ariel Holan, el entrenador que llevó al equipo al primer lugar de la tabla anual con 66 puntos en 32 fechas, logro por el que la AFA lo reconoció como campeón de la Liga 2025.

Entre los candidatos para sucederlo aparece Ramón Díaz. El Pelado fue despedido del Internacional de Porto Alegre tras una mala campaña que dejó al equipo cerca del descenso a la Serie B. Acumula varias experiencias recientes en Brasil, el año pasado dirigió a Vasco da Gama y a Corinthians, y no descarta volver al país para asumir en el Canalla.

Otro nombre fuerte es Jorge Almirón, quien viene de dirigir a Colo Colo, donde fue campeón de la Liga y la Supercopa en 2024, además de alcanzar los cuartos de final de la Libertadores, instancia en la que cayó ante River. Sin embargo, tras una serie de malos resultados dejó el club en agosto de este año. En total dirigió 83 partidos en el conjunto chileno y no vería con malos ojos el desafío de comandar a Central, que en 2026 disputará la Copa Libertadores.

Esos dos son los nombres que prefiere Gonzalo Belloso para conducir al equipo de Ángel Di María, pero la lista es más amplia: Juan Antonio Pizzi, el Cacique Medina y Martín Demichelis están libres y son analizados por la dirigencia.

Además, hay otros técnicos que actualmente están trabajando pero interesan: el Chacho Coudet, que agradeció el interés pero está cómodo en el Alavés, y Gabriel Milito, actualmente en Chivas.