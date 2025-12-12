El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Luego de haber cerrado el año con el título de Campeón de Liga, que generó polémica, Rosario Central sorprendió el jueves al anunciar la salida de Ariel Holan como director técnico. Este viernes, el entrenador emitió un comunicado en las redes sociales para despedirse del Canalla.

El comunicado de Ariel Holan tras su salida de Rosario Central

«Cerrando esta etapa solo me queda agradecer a los directivos por la oportunidad que me dieron de dirigir a este club maravilloso. A todo el personal, cuerpo médico, utileros, a todo el fútbol amateur que siempre estuvieron dispuestos a participar de los entrenamientos de primera, a mi cuerpo técnico que trabajó incansablemente», escribió en sus historias de Instagram.

«A todo el pueblo canalla que transformó al Gigante en cada partido en un carnaval inolvidable y, por sobre todas las cosas, a mis jugadores que dejaron todo y más desde el primer partido hasta el último, dando en cada entrenamiento lo mejor para seguir creciendo. Siempre en mi corazón», completó más tarde.

Jorge Almirón, el principal candidato a técnico de Rosario Central

En cuanto al reemplazante de Holan, en las últimas horas surgió el nombre de Jorge Almirón como principal candidato para asumir como entrenador de Rosario Central.

El entrenador ya recibió un llamado desde la dirigencia que encabeza Gonzalo Belloso y está dispuesto a aceptar el desafío.

El técnico viene de dirigir en Colo-Colo, donde fue campeón de la Liga y la Supercopa, además de alcanzar los cuartos de final de la Libertadores. Sin embargo, tras algunos malos resultados se marchó en agosto de este año, tras 83 encuentros.

El entrenador de 54 años, que llevó a Boca a la final de la Libertadores 2023, ve con buenos ojos regresar al país, aunque también interesa en Brasil.