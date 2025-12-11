Bombazo: Holan se va de Rosario Central

Ariel Holan, quien llevó a Rosario Central al Trofeo de Liga 2025, dejó su cargo tras un año al mando. (FBaires)

Ariel Holan llegó a Rosario Central a comienzos de 2025 y, pese a haber convertido al equipo en el que más puntos sumó en el año, distinción que la AFA reconoció con el Trofeo de Liga 2025, su ciclo terminó de manera sorpresiva este miércoles.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Central anunció: “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título: tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.

El ciclo de Holan dejó números muy sólidos: apenas dos derrotas entre el Torneo Apertura y el Clausura, y un total de 66 puntos en 32 jornadas. Sin embargo, el equipo no logró sostener ese nivel en los mano a mano: quedó eliminado en 16avos de la Copa Argentina ante Unión, perdió en octavos del Clausura frente a Estudiantes y se despidió en cuartos del Apertura ante Huracán, estas dos últimas series como local.

La salida del entrenador generó asombro entre los hinchas, que imaginaban su continuidad para afrontar la próxima Copa Libertadores. Ahora, el Canalla deberá salir al mercado en busca de un nuevo director técnico.