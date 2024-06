Un jugador argentino está cerca de ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa

Mientras Emiliano Dibu Martínez se prepara para el debut con la Selección Argentina en la Copa América, Aston Villa se encuentra trabajando en refuerzos para la próxima temporada y están punto de contratar al joven argentino Enzo Barrenechea.

El futbolista, de 23 años, pertenece a la Juventus de Italia pero está actualmente a préstamo en el Frosinone. La operación con el conjunto inglés involucraría un trueque con el dueño de su pase y el brasileño Douglas Luiz sería cedido a la Vecchia Signora.

Aunque sería la pieza principal del intercambio, medios europeos informan que no sería el único jugador involucrado en la negociación por el volante carioca. Los nombres de los otros futbolistas que podrían ser parte del trato aún no han sido revelados.

La incorporación de Barrenechea agregaría profundidad y talento al mediocampo del equipo, complementando a otros jugadores clave y ofreciendo más opciones tácticas al entrenador.

🟣🔵🇦🇷 Enzo Barrenechea, open to Aston Villa move as negotiations are underway with Juventus for Douglas Luiz swap deal.



Barrenechea's keen on PL move after Wes McKennie is currently no longer part of negotiations, as revealed yesterday.



Juve and Villa remain in talks. pic.twitter.com/evEkHeGasv