El conflicto de Gallardo con Benzema, el motivo de su despido: «Es inaceptable», reveló el presidente

Marcelo Gallardo, ídolo en River, no tuvo un buen paso por el fútbol de Arabia Saudita y su ciclo con Al Ittihad terminó muy temprano. En conferencia de prensa, Louay Nazer, presidente de la institución explicó que la salida del argentino se dio por su tensa relación con el delantero francés Karim Benzema.

“La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias”, advirtió el dirigente.

Vale destacar que la decisión de marcarle la salida al estratega argentino fue tomada desde hace varias semanas, pero según diversos medios árabes la cuestión se dilató más de la cuenta debido a que la entidad de Yeda debe pagarle al argentino y todo su cuerpo técnico una suma cercana a los 30 millones de dólares para romper su vínculo, el cual finaliza el 30 de junio de 2025.

Luego el titular de la entidad respaldo al jugador francés y aseguró que no dejarán que se vaya: «No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros», sostuvo.

Además, aseguró que iniciaron la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada y tienen dos o tres opciones, y eso no lo puedo revelar porque «hay contratos asociados».

«Actualmente estamos estudiando los expedientes de tres entrenadores extranjeros, y elegiremos a uno de ellos para ficharlo en el próximo periodo”, comentó. Y luego, añadió: “Con ellos nuestras elecciones serán inteligentes y no impondremos al entrenador nombres que no quiera. Todos seremos compatibles», concluyó.