Un modelo matemático que acertó tres Mundiales seguidos sorprende con su predicción para 2026: qué pasará con Argentina

Un informe de la firma de inversión Panmure Liberum volvió a sacudir el mundo del fútbol con un pronóstico inesperado para el Mundial 2026. El modelo, desarrollado por el estratega Joachim Klement, ganó notoriedad tras anticipar correctamente a los campeones de Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022. Ahora, proyecta un escenario sin los grandes favoritos en la final y con un desenlace inédito.

A diferencia de los análisis tradicionales, la simulación no se apoya exclusivamente en estadísticas futbolísticas. Klement combina variables económicas y demográficas, como el PBI per cápita, la población, el clima, la localía y el ranking FIFA. Según el propio autor, este enfoque permite explicar algo más de la mitad del rendimiento de los equipos, mientras que el resto depende de factores imprevisibles.

Para la próxima Copa del Mundo, el modelo deja afuera de la definición a potencias como Argentina, Brasil, Francia, España e Inglaterra. En cambio, ubica a Países Bajos y Portugal en la final, un cruce que nunca se dio en esa instancia. Incluso anticipa que los neerlandeses lograrían su primer título mundial.

En el caso de la Selección Argentina, el panorama sería mixto. El equipo aparece como uno de los más sólidos en la fase de grupos, con altas probabilidades de avanzar sin sobresaltos. Sin embargo, su camino se cortaría en los cuartos de final, donde quedaría eliminado ante Portugal en un duelo muy ajustado.

El informe también arriesga varios resultados sorpresivos en las rondas eliminatorias. Entre ellos, una temprana eliminación de Brasil a manos de Japón, lo que sería uno de los mayores golpes en la historia de los Mundiales. Además, España, Inglaterra y Francia, que llegan como candidatos, tampoco lograrían meterse en la final.

Más allá de lo llamativo del pronóstico, el propio Klement aclara que su modelo tiene un componente irónico y no debe tomarse como una verdad absoluta. Aun así, el antecedente de tres aciertos consecutivos le da un peso difícil de ignorar en la antesala de un nuevo Mundial.