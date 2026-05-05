AFA dio a conocer los árbitros de los octavos de final del Apertura: quién dirige a Boca y River

Darío Herrera, estará a cargo de de impartir justicia en el clásico entre Talleres y Belgrano.

La Liga Profesional ya tiene todo definido para el inicio de los playoffs, luego de que desde la organización del Torneo Apertura den a conocer los cuerpos arbitrales que impartirán justicia en los octavos de final.

El duelo entre Talleres y Belgrano asoma como el plato fuerte de los octavos de final y, para ese partido, Darío Herrera fue elegido como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Pablo González como asistentes. En el VAR, en tanto, estará Hernán Mastrángelo, acompañado por Lucas Pardo.

En el caso del partido entre Boca y Huracán, Pablo Echavarría fue designado como principal, mientras que Cristian Navarro y Juan Mamani serán sus jueces de línea. En cuanto al VAR, Gastón Monsón Brizuela será el encargado de las revisiones.

Por otro lado, a partir de las 21.30, Argentinos Juniors se enfrentará a Lanús en un cruce de estilos definidos en el Diego Mardona bajo la atenta mirada de Leandro Rey Hilfer en campo y Facundo Tello en la cabina, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Unión de Santa Fe con Luis Lobo Medina y Héctor Paletta.

El domingo, para el picante duelo entre River y San Lorenzo, Sebastián Zunino será el árbitro, secundado por Miguel Savorani y Pablo Acevedo. En el Monumental, Silvio Trucco estará a cargo del VAR, acompañado por Carlos Córdoba.

En lo que respecta al partido que protagonizarán Rosario Central e Independiente, desde las 15 en Arroyito, Yael Falcón Pérez será el encargado de pitar el encuentro. Lucas Novelli y Mauro Ramos Errasti estarán como VAR y AVAR, respectivamente.

En tanto, Racing visitará a Estudiantes a las 17 con la presencia de Sebastián Martínez como referí, sumado a José Carreras y Sebastiáb Habib en el videoarbitraje.

Por último, Vélez Sarsfield será local de Gimnasia desde las 21.30 con Andrés Gariano y el VAR de Germán Delfino,con el morbo de los Mellizos Barros Schelotto ante el equipo de sus amores y en una llave de familiares.

Los cuartos de final, semifinales y final

La Liga Profesional también confirmó que los equipos vencedores que jugaron el sábado disputarán los cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir.

Por su parte, las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol.

La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Kempes de la Ciudad de Córdoba.