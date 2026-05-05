AFA dio a conocer los árbitros de los octavos de final del Apertura: quién dirige a Boca y River
Los equipos clasificados ya conocen a las autoridades que estarán a cargo de dirigir los octavos de final el próximo fin de semana. Los detalles. Los detalles
La Liga Profesional ya tiene todo definido para el inicio de los playoffs, luego de que desde la organización del Torneo Apertura den a conocer los cuerpos arbitrales que impartirán justicia en los octavos de final.
El duelo entre Talleres y Belgrano asoma como el plato fuerte de los octavos de final y, para ese partido, Darío Herrera fue elegido como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Pablo González como asistentes. En el VAR, en tanto, estará Hernán Mastrángelo, acompañado por Lucas Pardo.
En el caso del partido entre Boca y Huracán, Pablo Echavarría fue designado como principal, mientras que Cristian Navarro y Juan Mamani serán sus jueces de línea. En cuanto al VAR, Gastón Monsón Brizuela será el encargado de las revisiones.
Por otro lado, a partir de las 21.30, Argentinos Juniors se enfrentará a Lanús en un cruce de estilos definidos en el Diego Mardona bajo la atenta mirada de Leandro Rey Hilfer en campo y Facundo Tello en la cabina, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Unión de Santa Fe con Luis Lobo Medina y Héctor Paletta.
El domingo, para el picante duelo entre River y San Lorenzo, Sebastián Zunino será el árbitro, secundado por Miguel Savorani y Pablo Acevedo. En el Monumental, Silvio Trucco estará a cargo del VAR, acompañado por Carlos Córdoba.
En lo que respecta al partido que protagonizarán Rosario Central e Independiente, desde las 15 en Arroyito, Yael Falcón Pérez será el encargado de pitar el encuentro. Lucas Novelli y Mauro Ramos Errasti estarán como VAR y AVAR, respectivamente.
En tanto, Racing visitará a Estudiantes a las 17 con la presencia de Sebastián Martínez como referí, sumado a José Carreras y Sebastiáb Habib en el videoarbitraje.
Por último, Vélez Sarsfield será local de Gimnasia desde las 21.30 con Andrés Gariano y el VAR de Germán Delfino,con el morbo de los Mellizos Barros Schelotto ante el equipo de sus amores y en una llave de familiares.
Los cuartos de final, semifinales y final
La Liga Profesional también confirmó que los equipos vencedores que jugaron el sábado disputarán los cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir.
Por su parte, las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol.
La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Kempes de la Ciudad de Córdoba.
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