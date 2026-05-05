El descargo de Simeone: «Llegamos más lejos de lo que muchos podían esperar»

El Atlético Madrid quedó afuera en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal y Diego Simeone volvió ser el principal apuntado en las críticas por la mayoría de los futboleros.

«Hemos hecho una Champions muy buena, llegamos más lejos de lo que muchos podían esperar y dimos todo lo que teníamos», señaló el entrenador argentino.

Simeone recibió críticas por la postura defensiva del equipo en el primer tiempo y por los cambios en el complemento. Julián Álvarez salió por una molestia pero el DT también sacó a Antoine Griezmann.

«En la ida tuvimos situaciones para marcar y no lo conseguimos; hoy en el segundo tiempo jugamos más en campo rival y generamos peligro, pero los detalles no estuvieron de nuestro lado«, analizó el Cholo.

El técnico también elogió a su rival. «Felicito al Arsenal, es un equipo que compite bien, con un entrenador que me gusta y un proyecto sólido respaldado por un gran potencial económico», comentó.

Simeone puso en duda su continuidad en el club la próxima temporada. Cuando le preguntaron si tenía «fuerzas para seguir inténtadolo», contestó que «ahora no».