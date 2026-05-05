Renunció el titular de la obra social de las Fuerzas Armadas en medio de una profunda crisis sanitaria y financiera

El Gobierno nacional sumó una nueva baja en su estructura con la renuncia de Sergio Maldonado, quien se desempeñaba como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La salida se produce en un contexto delicado, marcado por dificultades en la cobertura médica de militares, retirados y sus familias.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Maldonado presentó su dimisión en un área atravesada por reclamos de afiliados, deudas acumuladas y una creciente tensión interna. La OSFA fue creada por la administración de Javier Milei tras la disolución del IOSFA, en el marco de una reestructuración del sistema de salud militar.

Fuentes cercanas a la decisión indicaron que uno de los factores que influyó en la salida fue el impacto institucional generado por el suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez, un hecho que expuso la crítica situación que atraviesa el sistema.

Desde el oficialismo evitaron realizar una lectura política directa de la renuncia, aunque reconocen que la crisis de la obra social continúa sin encontrar un punto de estabilización. El desgaste, aseguran, se viene acumulando desde hace meses, en un escenario de cambios de conducción, reestructuraciones y una transición aún incompleta.

El nuevo esquema, que separó el sistema en la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, quedó atravesado por urgencias financieras, problemas operativos y una presión creciente tanto de afiliados como de prestadores de servicios médicos.

En este contexto, datos oficiales reflejan la magnitud del problema. Según el último Informe de Gestión presentado por el Ministerio de Defensa ante la Cámara de Diputados, la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600 millones. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gastos prestacionales y de funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF.

Además, el Ejecutivo señaló que la OSFA reconoce reintegros por consultas, estudios, prácticas quirúrgicas e internaciones, y que la nueva entidad se encuentra en funcionamiento desde el 1 de abril de 2026.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los afiliados, en un sistema que continúa bajo presión y sin señales claras de normalización en el corto plazo.

Con información de N.A