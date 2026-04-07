Una fortuna: ¿cuánto cuestan las entradas para ver a Colapinto en las calles de Buenos Aires?

Franco Colapinto llegará a Buenos Aires para realizar una exhibición por las calles de Palermo y se dieron a conocer los precios de las entradas. Habrá diferentes secotres, auspiciados por las diferentes empresas que apoyan al piloto argentino de Fórmula 1. La cita será el domingo 26 de abril.

El evento tendrá lugar en un circuito especialmente montado sobre la avenida del Libertador y la avenida Sarmiento, en el barrio porteño, y marcará un hecho histórico: será la primera vez en 14 años que un monoplaza de F1 circule oficialmente por la ciudad.

Colapinto manejará el Alpine E20, un vehículo con motor Renault V8 y los colores de la escudería francesa, en un show que promete convocar a miles de fanáticos y posicionarse como uno de los eventos deportivos del año.

¿Cuánto salen las entradas?

La organización confirmó los distintos sectores y serán los siguientes:

Motorola Grandstand Dorrego: $180.000 + cargo por servicio

Latin Securities Grandstand Libertador: $180.000 + cargo por servicio.

Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000 + cargo por servicio.

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + cargo por servicio.

Las entradas pueden comprarse a través de la plataforma enigmatickets.com, mientras que las experiencias exclusivas como los Garage Tours se gestionan mediante Bigbox Argentina. La preventa exclusiva comenzó el lunes, con la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito de Mercado Pago en tres cuotas sin interés. Por su parte, la venta general se habilitará hoy, aunque quienes utilicen ese medio de pago mantendrán el beneficio de financiación.

Así será el Alpine E20 que Franco manejará en Buenos Aires. (Archivo)

Un evento clave para el retorno de la F1

Más allá del espectáculo, la exhibición forma parte de una estrategia para impulsar el regreso del Gran Premio de Argentina, ausente del calendario desde 1998. El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, señaló que la figura de Colapinto resulta clave en este proceso, mientras avanzan las obras de remodelación en el Gálvez, con la intención de volver a recibir competencias internacionales en los próximos años.

El evento contará con formato de festival, con propuestas interactivas, activaciones de marcas y transmisión oficial a cargo de ESPN y Disney+ Plan Premium.