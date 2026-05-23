Fuerte choque entre dos camionetas en la Ruta 69 de Río Negro a la altura de Campo Grande

En el inicio del fin de semana largo, un choque entre dos vehículos generó demoras este sábado sobre la Ruta Provincial 69 de Río Negro, en el tramo comprendido entre Villa Manzano y El Labrador. El siniestro ocurrió cerca de las 8.30 y provocó una reducción de la calzada.

Según informaron medios locales, el accidente involucró a una Fiat Strada Ranch y una Toyota Hilux. El impacto ocurrió a la altura del kilómetro cinco, cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario.

Accidente en Ruta 69: dos vehículos chocaron entre Villa Manzano y El Labrador

De acuerdo a la información trascendida, la Fiat Strada circulaba en sentido este-oeste con un ocupante a bordo. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control e impactó contra la camioneta que avanzaba en dirección contraria.

Tras el choque, ambos rodados quedaron atravesados sobre la cinta asfáltica y obligaron a organizar un operativo preventivo para ordenar la circulación. La Toyota Hilux llevaba dos personas.

En el lugar trabajó personal de Tránsito de El Labrador y Barda del Medio. Los agentes realizaron pericias para determinar la mecánica del siniestro y coordinaron tareas de prevención sobre la ruta.

Desde la Policía indicaron que no hubo personas heridas de gravedad y que solo se registraron daños materiales. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, mientras continuaban las tareas para remover los vehículos involucrados y normalizar el tránsito.