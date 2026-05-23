Franco Colapinto terminó en la 9° posición en la carrera Sprint del GP de Canadá

Tras un difícil viernes, Franco cerró una gran Sprint de cara a la clasificación de la tarde.

Franco Colapinto tuvo una gran carrera Sprint y terminó en la 9° ubicación. Luego de largar 13°, el argentino volvió a tener un destacable rendimiento en pista y quedó a un paso de los puntos. El ganador fue George Russell.

En la primera vuelta, el argentino tuvo una buena largada y avanzó dos posiciones para ubicarse 11°: en los primeros metros superó a Hulkenberg y Bortoleto, los pilotos de Audi.

El argentino también se vio beneficiado por problemas en el auto de Hadjar (Red Bull), que tuvo que abandonar. Tras el retiro del francés, subió un puesto. Luego, tras unos buenos tiempos en las primeras cinco vueltas y un ritmo constante, Colapinto pasó a Carlos Sainz (Williams) para quedar en la 9° posición, a un paso de los puntos.

Con el pasar de los giros, Franco empezó a acercarse a Lindblad, pero el británico se ubicó a más de 3 segundos del piloto de Alpine durante toda la carrera. Con un buen ritmo, el argentino no sufrió inconvenientes y terminó dos segundos por detrás del auto de Racing Bulls.

Los grandes protagonistas de la Sprint fueron George Russell y Kimi Antonelli. Los compañeros de Mercedes tuvieron una fuerte lucha en pista, donde el principal perjudicado fue el joven italiano, que perdió una posición y finalizó 3ro.

A crucial moment in the Sprint! 🤯



This is the view from Antonelli's onboard of the earlier moment at Turn 10 💨#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/mPdpPlT66W — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Por otro lado, Pierre Gasly, quien salió desde la calle de boxes, quedó 20° tras protagonizar un incidente con Hulkenberg y cambiar neumáticos en los últimos minutos de la sesión.

El próximo desafío del argentino será esta tarde. Desde las 17 horas, se realizará la clasificación para la carrera del domingo, donde se determinará la parrilla de salida.

Los horarios del Gran Premio de Canadá

Sábado 23 de mayo

17:00 – Clasificación

Domingo 24 de mayo