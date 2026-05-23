La interpelación contra Manuel Adorni pierde fuerza, pero la oposición insiste en pedir explicaciones sobre su incremento patrimonial

La oposición intentó dos veces avanzar con una interpelación contra Manuel Adorni, pero en las dos ocasiones no lo logró. Con este escenario, es muy probable que no vuelva a convocar a una sesión de este tipo.

De igual manera aún hay un amplio sector que considera que el funcionario tiene que dar explicaciones sobre sus viajes y su incremento patrimonial, por esta razón se está analizando otra vía alternativa para interrogar al jefe de Gabinete.

La oposición vs Manuel Adorni

Hace dos semanas un sector de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica presentaron un pedido de sesión para tratar cuatro pedidos de interpelación.

La sesión no apuntaba a interpelar a Manuel Adorni en el acto, sino a emplazar a las comisiones que controlan los libertarios a que habiliten el tratamiento de los proyectos. Los gobernadores, en su mayoría, no estuvieron dispuestos a ir contra la Casa Rosada pese a que la sesión no implicaba un peligro inmediato para el funcionario.

Faltaron cerca de 20 diputados para conseguir el quórum que habilitara la sesión y por esta razón decidieron posponerla para la próxima semana.

El llamado coincidió con la convocatoria que hizo el miércoles La Libertad Avanza para tratar la ley de Hojarasca y la reducción de subsidios por Zona Fría. Debido a que la sesión del oficialismo inició antes, la agenda de la oposición quedó sin efecto.

Referentes de UxP, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se cruzaron en un largo debate reglamentario con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para que habilite el inicio de la segunda sesión aún cuando eran conscientes de que si llegaba el momento de juntar quórum otra vez, no lo lograrían.

Tanto desde el peronismo como de Provincias Unidas descartaron la posibilidad de que surja una nueva convocatoria a otra sesión. «No vamos a sacar el tema de la agenda. Pero no vamos a ir todas las semanas a no llegar con el quórum, hay que reagrupar fuerzas», explicaron a Infobae.

En este sentido, desde las filas de Unión por la Patria insisten en que se deben incluir más temas en las convocatorias que permitan sumar apoyo. Aún así no descartan que alguna novedad en la causas incline la balanza.-

También está la opinión de los menos optimistas que saben que dependen de los gobernadores para conseguir los votos que restan y reconocen que es un terreno difícil de convencer.

Por otro lado, en el Frente de Izquierda sospechan que el peronismo no está interesado en ir a fondo contra Adorni. «Primero voltearon una sesión para que incluyan más temas y después sabían que el 20 iba a ser la sesión del oficialismo, fue una maniobra», analizaron.

En tanto el Gobierno busca dejar el escándalo atrás y como confía en que la oposición no podrá avanzar con la inteperlación, ya anunció los próximos proyectos que enviará al Congreso: un proyecto por la Ley de Ludopatía, un Super RIGI, una Ley de Lobby y cambios en la norma de Etiquetado Frontal.

Con información de Infobae