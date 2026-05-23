Últimos días de la Black Week en mayoristas: qué supermercados de Neuquén y Río Negro tendrán descuentos de hasta 40%
La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y se extenderá hasta fines de mayo.
Los supermercados mayoristas iniciaron su propia semana de descuentos denominada Black Week Nacional. La iniciativa que inició el 18 de mayo es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).
El objetivo, según lo anunciado, es “combatir la inflación” y estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”. Los supermercados cuentan con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.
Qué supermercados tienen descuentos de hasta 40%
La edición es la primera del año y cuenta con unos 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta online. En cada sitio se ofrece promociones y descuentos especiales en «productos de consumo masivo de primera necesidad como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza».
Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista «es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas».
Entre las cadenas que participan del Black Mayorista aparecen supermercados y distribuidores reconocidos como Makro, Vital, Maxiofertas, Nini y Yaguar, además de autoservicios regionales y comercios adheridos en distintas provincias.
En la provincia de Neuquén se adhieren los supermercados ubicados en las siguientes direcciones:
- Perticone 1025
- Ruta 22 y calle Aluminé
En tanto en Río Negro:
- En la ciudad de Roca, el mayorista ubicado en Ruta 22 Km 1174
- En Bariloche, el local ubicado en Piedrabuena 5152
Comentarios