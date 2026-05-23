Últimos días de la Black Week en mayoristas: qué supermercados de Neuquén y Río Negro tendrán descuentos de hasta 40%

Los supermercados mayoristas iniciaron su propia semana de descuentos denominada Black Week Nacional. La iniciativa que inició el 18 de mayo es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

El objetivo, según lo anunciado, es “combatir la inflación” y estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”. Los supermercados cuentan con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

Qué supermercados tienen descuentos de hasta 40%

La edición es la primera del año y cuenta con unos 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta online. En cada sitio se ofrece promociones y descuentos especiales en «productos de consumo masivo de primera necesidad como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza».

Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista «es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas».

Entre las cadenas que participan del Black Mayorista aparecen supermercados y distribuidores reconocidos como Makro, Vital, Maxiofertas, Nini y Yaguar, además de autoservicios regionales y comercios adheridos en distintas provincias.

En la provincia de Neuquén se adhieren los supermercados ubicados en las siguientes direcciones:

Perticone 1025

Ruta 22 y calle Aluminé

En tanto en Río Negro: