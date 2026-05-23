Villa La Angostura recibirá una millonaria inversión para obras ambientales y maquinaria

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, firmaron esta semana un acta de compromiso de asistencia financiera de más de 1.200 millones de pesos para la localidad.

La inversión estará destinada a ejecutar obras de infraestructura ambiental y adquirir maquinaria para la gestión de residuos y la mitigación de riesgos ambientales en la región.

El acuerdo impulsado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales contempla un esquema de cofinanciamiento entre la provincia y municipio mediante aportes del 50% para cada una de las intervenciones previstas.

El objetivo es mejorar la capacidad operativa local para el tratamiento de residuos, el manejo de biomasa forestal y la prevención de incendios.

Sobre el cuidado del ambiente en Villa La Angostura, Figueroa recordó que “estamos haciendo la planta de pretratamiento de líquidos cloacales para camiones atmosféricos, con una inversión muy importante”.

Cuáles serán las obras que se ejecutarán en Villa La Angostura

La millonaria inversión será utilizado en parte para el reacondicionamiento de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad neuquina.

Los trabajos incluyen la ampliación del tinglado existente, la construcción de un playón de maniobras y de una cámara estanca para el acopio seguro de aceites minerales y residuos oleosos.

En cuanto a la maquinaria, se incorporará una topadora industrial para el manejo de módulos de disposición final y apertura de drenajes pluviales, un camión regador equipado con sistema de ataque rápido contra incendios, y una chipeadora industrial para el tratamiento de biomasa forestal acumulada.

El plazo estimado para la ejecución de las obras y la incorporación de la maquinaria será de 120 días corridos, desde la transferencia de los fondos del aporte provincial.

La municipalidad tendrá a su cargo los procesos de contratación, ejecución y rendición técnica–documental de las intervenciones previstas.