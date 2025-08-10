«Una locura»: los All Blacks alentaron a Boca en La Bombonera antes del debut contra Los Pumas

Los All Blacks estuvieron en la Bombonera para ver a Boca. Foto: @AllBlacks.

Los All Blacks llegaron a Argentina para enfrentar a Los Pumas en lo que será su debut en el Rugby Championship. Aunque en la previa, no dejaron pasar la oportunidad de estar en la Bombonera para ver el clásico entre Boca y Racing que finalizó igualado 1-1 por el Torneo Clausura 2025.

La selección de rugby de Nueva Zelanda estuvo presente en las tribunas de Brandsen 805 para alentar al Xeneize y se fueron sorprendidos con el ambiente en el estadio. Los jugadores posaron con la camiseta azul y oro, y alentaron al conjunto local.

Black meets blue and gold, ¡Vamos @bocajrs! 🖤💙💛



Thank you @adidasar for hosting us at La Bombonera, Argentina 🙏🏼 pic.twitter.com/Sf6o48t69s — All Blacks (@AllBlacks) August 10, 2025

“Locura de atmósfera”, comentó el fullback Rieko Ioane en sus redes sociales. Mientras que el pilar Ethan de Groot subió un video en el que se los ve cantando uno de los clásicos temas de la hinchada de Boca.

Los All Blacks fueron a ver a Boca antes del choque con Los Pumas

Entre los neozelandeses que estuvieron en la Bombonera se encontraban: Brodie McAlister, Sevu Reece.Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie y Ollie Norris.

Cabe recordar que los All Blacks jugarán ante Los Pumas el próximo sábado 16 de agosto a las 18:10 en Córdoba y luego se volverán a cruzar en Buenos Aires, el 23 del mismo mes.