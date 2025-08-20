Noche para el olvido: Edwin Cardona fue expulsado en la eliminación de Atlético Nacional

El enganche colombiano volvió a quedar envuelto en una polémica por la eliminación de Atlético Nacional.

La serie entre Sao Paulo y Atlético Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores terminó con un sabor amargo para el conjunto colombiano. Pese a que había logrado igualar el marcador con un gol de Alfredo Morelos, el equipo de Medellín sufrió la expulsión de Edwin Cardona, un hecho que condicionó su desempeño en el tramo decisivo del partido en el Morumbí.

El volante ya había estado en el centro de la tormenta en el duelo de ida disputado en Colombia. Allí, Cardona falló dos penales y se convirtió en el blanco de las críticas por el empate sin goles que dejó abierta la serie. En la revancha en Brasil, cuando parecía tener la oportunidad de redimirse, volvió a quedar envuelto en la controversia.

La acción se dio justo después del tanto de Morelos, que había devuelto la ilusión a Nacional. Mientras sus compañeros festejaban, el árbitro Ramírez se dirigió hacia Cardona y le mostró la segunda tarjeta amarilla, lo que significó la expulsión inmediata. La sorpresa se reflejó en el rostro del número diez, que protestó airadamente y pidió explicaciones, aunque el juez mantuvo su decisión.

¡UNA SERIE PARA EL OLVIDO! Cardona vio la segunda amarilla y se va expulsado ante San Pablo.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/P4Vce6qPBa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

No quedó completamente claro qué motivó la sanción. Según las imágenes, el árbitro habría interpretado que Cardona realizó comentarios fuera de lugar o un gesto antideportivo en medio de un cruce con jugadores rivales. Lo cierto es que, con la doble amonestación, el mediocampista dejó a su equipo con un hombre menos en un momento crucial.

La reacción de la hinchada verdolaga no se hizo esperar: muchos señalaron que la sanción fue excesiva y que el árbitro sobredimensionó la situación. Otros, en cambio, apuntaron contra el propio Cardona, recordando sus antecedentes recientes y cuestionando su falta de autocontrol en partidos determinantes.

Al final, Nacional no pudo sostener el empate con diez jugadores y terminó despidiéndose de la competencia. Para Cardona, la eliminación se suma a un presente futbolístico difícil, marcado por errores que lo pusieron en el centro de las críticas.

Para el club, en tanto, la expulsión quedará como un episodio frustrante en una serie donde las oportunidades desperdiciadas terminaron costando muy caro.