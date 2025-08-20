Liga Federal Formativa U15: Del Progreso clasificó a semifinales y quiere ser local en Roca

La U15 del Progre tuvo una actuación destacada en el Templo del Rock. (Foto: Gentileza)

Del Progreso se mantiene firme en la Liga Federal Formativa con su categoría U15 y ahora se prepara para disputar las semifinales del certamen. De cara a este nuevo desafío, los jugadores sueñan con ser locales en el Gigante de la calle Maipú y para concretarlo, apelan a la colaboración de la comunidad.

Tras un gran desempeño en la fase interregional, el Progre (único representante patagónico en esta instancia) se medirá con rivales de jerarquía como Regatas Corrientes, Santa Rosa de Chajarí (Entre Ríos) y Talleres de Gálvez (Santa Fe), el 30 y 31 de agosto.

En la etapa anterior que se disputó en el Obras Sanitarias fue categórico y obtuvo dos triunfos que lo depositaron en la siguiente ronda. En el Templo del Rock, fue 106-64 frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y 82-78 contra el local Obras. Solo vio la derrota ante Comunicaciones de Corrientes y de esta manera, se aseguró un lugar entre los 12 mejores del país.

Un plantel consolidado

Este plantel, dirigido por Tadeo López Hoyos, mantiene la base de jugadores que en 2023 (categoría U13), logró un histórico 3° puesto a nivel nacional. Fue la primera vez que Roca y Río Negro alcanzaron el podio.

En 2025, la U15 de Progre ya ostenta de títulos porque fueron campeones invictos del Torneo Integración Apertura y del Torneo Provincial U15 y así se posicionaron como uno de los equipos más sólidos de la región.

El esfuerzo de ser locales

Para el certamen, la dirigencia del club licitó y espera ser sede de este cuadrangular para que el público pueda acompañar al elenco que representa a la provincia. Sin embargo, la organización del evento implica un gran esfuerzo económico, por lo que la institución lanzó una campaña de apoyo para cubrir gastos.

Quienes deseen colaborar con el sueño de los chicos pueden hacerlo a través de la cuenta habilitada por la organización: Alias: u15.nacional Banco Nación – Cristina Corzo CBU: 0110279830027972744933

El equipo de Del Progreso

Tadeo López Hoyos (DT); Juan Manuel Fabi (Asistente); Facundo López; Felipe Madro Villegas; Pierino Ciucci Cerutti; Guido Aguirre; Alejo Arduin; Octavio Urdin; Mauricio Miranda; Santiago Pérez Belenguer; Lucas Vidal; Ciro Fre; Gregorio Santilli; Isidoro Elías; Stéfano Fabi; Tiziano Sánchez Monti.