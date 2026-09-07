US Open: Francisco Cerúndolo se mide ante el belga Blockx, por un lugar en los cuartos de final

Queriendo continuar su gran aventura en Nueva York, el tenista argentino Francisco Cerúndolo va por un lugar en los cuartos de final del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, con disputa sobre superficie rápida.

El bonarense, 25° preclasificado, se medirá no antes de las 14 de Argentina con el jugador belga Alexander Blockx, 34° del mundo, que viene de eliminar en cuatro parciales al italiano Flavio Cobolli (6°). El partido se disputará en el Estadio Arthur Ashe, con televisación en vivo de las señales de ESPN y vía streaming por la plataforma Disney+.

Cerúndolo, mejor raqueta argentina y único integrante de la legión que continúa con vida, viene de una remontada épica en la ronda pasada ante el local Taylor Fritz (9°), a quien derrotó tras remontar una desventaja de 0-2 en sets, logrando imponerse por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

¡FRANCISCO CERÚNDOLO ESTÁ EN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL US OPEN! 🤯🔥



3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 a Fritz en más de tres horas y media de partido. 👏



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/2M66Dq7hzf — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 5, 2026

El historial entre ambos registra un solo antecedente en el circuito profesional, con saldo favorable para el europeo. El único cruce se dio en abril de este año durante el Masters 1000 de Madrid, sobre polvo de ladrillo, con triunfo en set corridos del belga. El duelo de hoy marcará el primer enfrentamiento de la serie en canchas rápidas.

Fran, el mayor de los hermanos del circuito, su participación actual en Nueva York resulta su primera vez en una segunda semana del US Open, algo que buscará mejorar hoy clasificando por primera vez a una llave de cuartos de final de un Major.

El ganador de dicho cruce irá con el vencedor del duelo que protagonizarán el ruso Karen Khachanov y el estadounidense Learner Tien.