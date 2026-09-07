Homicidio de Ricardo Marín en Allen: una mujer fue condenada a 12 años de prisión tras admitir su participación

El Tribunal Colegiado de Allen homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa Pública.

Una mujer de 35 años fue condenada a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio de Ricardo Marín, ocurrido entre el 8 y el 10 de julio pasado en Allen. La acusada reconoció su responsabilidad como coautora durante una audiencia de procedimiento abreviado y comenzó a cumplir la pena este lunes.

La condena fue acordada entre la Fiscalía y la Defensa Pública con el aval de los hijos de la víctima. La fiscal Verónica Villarruel explicó que los familiares “han manifestado su expresa conformidad para finalizar el proceso con esta imputada a través del procedimiento abreviado”.

Ingresó con una llave y atacó a Marín

Según la acusación, el hecho ocurrió alrededor de las 13:15. La mujer ingresó a la vivienda de Marín utilizando una llave propia, sin ejercer fuerza sobre los accesos, aprovechando el vínculo previo que mantenía con la víctima.

La Fiscalía sostuvo que no actuó sola. “El delito lo cometió acompañada por otra persona, que está imputada en este mismo legajo y cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria”, explicó el equipo fiscal.

Una vez dentro de la vivienda, ambas personas habrían agredido físicamente a Marín y se apoderaron de un teléfono celular, una billetera y los juegos de llaves de dos vehículos. Luego abandonaron el lugar.

De acuerdo con la descripción realizada por Villarruel y la fiscal adjunta Laura Tronelli, el informe preliminar de autopsia determinó que Marín presentaba signos de estrangulamiento y que murió como consecuencia de los múltiples golpes recibidos en la cabeza. Uno de sus hijos encontró la situación y dio aviso a la Policía, tras lo cual personal de la comisaría Sexta llegó al domicilio.

La investigación reunió más de 13 entrevistas

Entre los elementos de prueba mencionados durante la audiencia se incorporaron el procedimiento realizado por la Comisaría 6ª de Allen, un croquis del lugar, el certificado médico que acreditó el traumatismo de cráneo y la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial.

También se sumaron más de 13 entrevistas, el trabajo del Gabinete de Criminalística, los resultados de allanamientos y un rastrillaje en el que se encontró el juego de llaves de la vivienda de Marín y su automóvil, que utilizaba como taxi.

La investigación incluyó además actuaciones de la División Judicial e Investigación de Allen, una requisa vehicular y el análisis de cámaras de seguridad del 911 y de particulares.

Aceptó la pena y comenzó a cumplirla

El defensor penal público Luis Carrera manifestó su conformidad con el acuerdo y con la modalidad elegida para cerrar el proceso.

Luego, el Tribunal integrado por los jueces Oscar Gatti, Gastón Martín y Fernando Sánchez Freytes consultó a la acusada, quien reconoció haber cometido el hecho, aceptó la calificación legal y prestó conformidad con la pena de 12 años de prisión efectiva.

Después de un cuarto intermedio, el tribunal homologó el acuerdo y condenó a la mujer. Como la Fiscalía y la defensa renunciaron a los plazos procesales, la pena comenzó a cumplirse desde este lunes.