Ataque a tiros en Centenario: imputan a un acusado por tentativa de homicidio y dictan prisión domiciliaria

Un grave episodio de violencia armada sacó a la luz la formulación de cargos contra A.E.M., imputado por intentar asesinar a un joven de 19 años en la localidad de Centenario. La fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa y en calidad de coautor.

Ataque a quemarropa y secuestro de pruebas

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 1 de septiembre. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el imputado llegó a la vivienda de la víctima a bordo de una motocicleta conducida por un adolescente de 17 años.

Desde el vehículo, A.E.M. efectuó una primera ráfaga de disparos que hirió al joven, dejándolo tendido en el suelo. Apenas 50 segundos después, la motocicleta regresó al lugar y se ejecutó una segunda serie de disparos. En la escena del crimen, los peritos secuestraron 19 vainas servidas de calibre 9 milímetros.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Centenario y posteriormente derivada al hospital Castro Rendón, donde requirió intervención quirúrgica. La fiscalía respaldó la acusación en el reconocimiento directo de la víctima.

También se proporcionaron las imágenes de las cámaras de seguridad, análisis de redes sociales y el secuestro de la motocicleta junto con prendas de vestir.

Respecto de la situación del menor de 17 años que conducía el rodado quedó bajo el análisis de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles.

Resolución judicial y medidas cautelares

Pese a la oposición de la defensa, que cuestionó la identificación del imputado, la jueza de garantías Natalia Pelosso tuvo por formulados los cargos. Si bien la fiscalía solicitó dos meses de prisión preventiva por la existencia de riesgos procesales —principalmente de amedrentamiento a testigos—, la magistrada dispuso una prisión domiciliaria por el plazo de dos meses.

La medida se cumplirá inicialmente con custodia policial permanente y posteriormente con tobillera electrónica. Además, se le impuso a A.E.M. la estricta prohibición de contacto directo o indirecto con la víctima y su entorno.