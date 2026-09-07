El ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar después de los 70 y el lugar que ocupa Buenos Aires

El primer puesto fue para Valencia, en España, que alcanzó 74,2 puntos sobre 100. Foto ilustrativa.

Viajar después de los 70 años no significa necesariamente reducir los planes o elegir destinos tranquilos. Para muchos adultos mayores, la clave está en encontrar ciudades donde sea posible desplazarse con facilidad, acceder a servicios y disfrutar de propuestas culturales sin que el viaje se convierta en un esfuerzo.

Con esa mirada, un estudio internacional analizó 175 ciudades de todo el mundo y elaboró un ranking de los destinos más adecuados para el denominado turismo senior. La clasificación tuvo en cuenta ocho indicadores: caminabilidad, seguridad, acceso y calidad de la atención médica, niveles de ruido y contaminación lumínica, calidad de los espacios verdes, acceso a la cultura, confort climático y proporción de hoteles accesibles.

El primer puesto fue para Valencia, en España, que alcanzó 74,2 puntos sobre 100. La ciudad se destacó por su geografía llana, sus espacios verdes y las condiciones climáticas favorables para recorrerla sin grandes exigencias físicas. En el indicador climático obtuvo 14,8 puntos sobre 15.

Las ciudades que quedaron entre las primeras

El segundo lugar fue para La Haya, con 73,4 puntos. Entre sus principales fortalezas apareció el acceso y la calidad de la atención sanitaria, además de sus parques, canales y oferta cultural.

Ámsterdam ocupó el tercer puesto con 71,4 puntos. Su trazado llano y compacto, sumado a la cercanía entre diferentes atractivos culturales, fue uno de los aspectos destacados en la evaluación.

El dominio de los Países Bajos continuó con Róterdam, cuarta, mientras que Copenhague quedó quinta. El top 10 se completó con Oporto, Múnich, Helsinki, Ginebra y Lisboa.

El ranking muestra así una tendencia: para este segmento de viajeros, las ciudades mejor posicionadas no necesariamente son las que ofrecen más actividad o una agenda turística intensa, sino aquellas que permiten recorrer sus calles, acceder a servicios y disfrutar de sus atractivos con menor desgaste.

Buenos Aires, entre las mejores posicionadas

La capital argentina apareció en el puesto 18, con 59,9 puntos, y fue la ciudad latinoamericana mejor ubicada dentro del tramo destacado de la clasificación.

Buenos Aires consiguió sus mejores registros en algunos de los factores vinculados directamente con la experiencia del viajero. Obtuvo 11,1 puntos en caminabilidad, 10,6 en acceso a la cultura, 14,2 en confort climático y 8,4 en alojamientos accesibles.

La ciudad incluso quedó por encima de destinos como Vancouver, que ocupó el puesto 19, y Tokio, ubicada en el 26. En comparación con Vancouver, Buenos Aires tuvo una puntuación ligeramente superior en acceso a la cultura y una diferencia mayor en confort climático. Frente a Tokio, también se impuso en esos dos indicadores.

Qué otras ciudades aparecen en el ranking

La lista de 30 ciudades también incluyó a Sacramento, Taipéi, Viena, Perth, Washington, Madrid, Sídney, Adelaida, Tallin, Boston, Orlando, Jacksonville, Tampa, Singapur, Hamburgo, Estocolmo y Atlanta.

Entre los casos destacados aparece Singapur, donde el estudio señaló que cerca del 27% de los hoteles son accesibles. La ciudad también cuenta con una amplia oferta cultural, con 173 museos y 31 teatros.

Los datos utilizados para la clasificación estuvieron disponibles hasta diciembre de 2025. El informe fue elaborado por AllClear Travel Insurance, compañía británica especializada en seguros de viaje para personas mayores y personas con condiciones médicas preexistentes, con aportes conceptuales del Transamerica Institute y la Global Coalition on Aging.