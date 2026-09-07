¡Confirmado! La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia tendrá más días: cuándo será la celebración en Choele Choel

La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia tendrá más días

La provincia de Río Negro se prepara para una nueva edición de sus festivales provinciales y nacionales. La primera confirmada fue la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, celebrada en Choele Choel.

El Municipio confirmó que este año, el gran evento del Valle Medio sumará días a su programación y ofrecerá cuatro jornadas repletas de tradición y actividades culturales.

Cuándo será la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia

Desde la organización de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia informaron que el gran encuentro de música, cultura y «tradición» se realizará desde el viernes 4 al lunes 7 de diciembre 2026.

Indicaron que la decisión de sumar días responde al crecimiento que ha experimentado la Fiesta en los últimos años, al acompañamiento de la comunidad y sobre todo, al interés de vecinos y visitantes por seguir disfrutando de uno de los festivales más convocantes de Valle Medio.

El Ejecutivo municipal explicó que la iniciativa también representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica vinculada al evento, beneficiando así a artesanos, emprendedores, gastronómicos, comercios y prestadores turísticos.

«Un día más para compartir música, cultura y tradición. Un día más para nuestros artesanos, emprendedores, gastronómicos, comercios y prestadores turísticos. Y, sobre todo, un día más para encontrarnos y disfrutar en familia», lanzaron desde la Municipalidad de Choele Choel.