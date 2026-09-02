Copa Davis en Neuquén: cuáles serán las capacitaciones y actividades previas

Con el lema de «la Copa Davis ya empezó», se anunciaron capacitaciones y actividades en Neuquén previas al desembarco del tradicional torneo de tenis por países.

La serie entre Argentina y Turquía será el 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che. Más allá del evento en sí la idea de todas las partes involucradas es que «no sea un fin de semana de élite que pasa y se va, sino el punto de partida de algo que se queda.»

En ese sentido, informaron que «la AAT diseñó una propuesta integradora que la Federación Neuquina de Tenis ejecuta de la mano del Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, con el objetivo compartido de que el nivel internacional que trae la Davis no se vaya con la serie, sino que se quede sembrado en la región».

«El programa combina capacitaciones para entrenadores y profesores con referentes de

nivel mundial, campus de formación para las nuevas generaciones, y actividades sociales pensadas para que el tenis salga de la cancha y se meta en cada barrio y cada comunidad de Neuquén», continuaron.

Además, dieron a conocer que un grupo de chicos y chicas podrá estar «cerca del entrenamiento del equipo argentino y también que el día del sorteo oficial en el Espacio Domuyo se realizará una actividad «para que la previa se viva en comunidad antes de que se conozca el cruce».

En los próximos días se conocerán mayores detalles. La capacitación que ya se confirmó es la de Daria Kopsic, ex jugadora argentina que hoy es una de las especialistas en biomecánica del tenis más reconocidas a nivel internacional.

La capacitación será gratuita y se dará el sábado 5 de septiembre de 10 a 13 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Estará dirigida a entrenadores deportivos, preparadores físicos, kinesiólogos, jugadores y público en general.

Kopsic fue una destacada jugadora juvenil en la década de 1970, N°1 a nivel nacional y con participación en los Grand Slams junior hasta que una lesión en la columna la forzó al retiro.

Esa razón la llevó a formarse en biomecánica en Estados Unidos y a convertirse en una de las precursoras de su aplicación al tenis en la Argentina. Los que deseen participar se pueden inscribir mediante la Federación Neuquina de Tenis a través de su cuenta de Instagram.

