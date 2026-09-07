Paro universitario por reclamo salarial y la Ley de Financiamiento: qué pasará este martes en Neuquén y Río Negro
Los gremios docentes y no docentes convocaron a una nueva jornada de lucha. La medida será por 24 horas y se realizará este 8 de septiembre. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario.
El Frente Sindical de las Universidades Nacional convocó a un paro de 24 horas para este martes 8 de septiembre. La medida se realizará en reclamo de recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La convocatoria fue lanzada por los gremio Conado, Condadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, UDA y Fatun, bajo la consigna de «paro total en las universidades nacionales».
Nuevo paro de universidades: ¿habrá actividades en Neuquén y Río Negro?
De acuerdo con los gremios, la jornada de lucha del próximo martes comprenderá tanto al personal docente como a quienes sostienen las tareas administrativas, técnicas y de servicios.
La medida se suma al paro del pasado miércoles 2 de septiembre, convocado tras el fracaso de la negociación con el Gobierno nacional. El conflicto mantiene como ejes centrales la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
«Paramos por salarios dignos, la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano, un presupuesto que garantice el funcionamiento institucional y el cumplimiento efectivo de la ley», señalaron desde el frente gremial.
Aunque no se precisaron los detalles de la modalidad ni el impacto específico en provincias como Neuquén y Río Negro, se prevé el cese total de clases en todos las universidades nacionales públicas.
Comentarios