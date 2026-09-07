Récord de ventas en Viedma: la expo de alfajores que movilizó millones en un fin de semana

El alfajor gigante contó con piezas de los 18 productores locales, y fue distribuido entre los participantes. Foto: gentileza

La segunda edición de la Expo Alfajor Viedma cerró este domingo con más de 70 millones de pesos movilizados en la capital de Río Negro.

La propuesta incluyó a 18 elaboradores de alfajores locales, productos regionales, gastronomía y emprendimientos.

Una decena de miles de alfajores circulando por la capital

Durante las dos jornadas realizadas en el club Sol de Mayo se comercializaron más de 10.000 alfajores, superando las ventas registradas en la primera edición.

Productos ofrecidos por la Planta de Capacitación y Elaboración Almería, un espacio sociocomunitario de Cáritas Diocesana Viedma que ayuda a pequeños productores locales a elaborar y formalizar alimentos artesanales. Foto: gentileza

Los 18 productores locales tuvieron volúmenes de venta que rondaron las 450 y 950 unidades con ingresos de más de $50 millones.

Las cifras relevadas por la Secretaría de Desarrollo Económico municipal reflejaron un amplio crecimiento respecto al año pasado, sumando elaboradores y ampliando la cantidad de días en esta edición, que además sumó un alfajor gigante como atracción.

Ventas 72% fueron de alfajores

Productos regionales y más actividad

La expo también incluyó la participación de 15 productores de alimentos regionales, que comercializaron más de 2.500 unidades entre dulces, conservas, frutos secos y otras elaboraciones.

Ese segmento generó un movimiento estimado en $18 millones, equivalente al 26% de las ventas, al cual además se sumaron espacios gastronómicos, heladerías, cafeterías y artesanos que formaron parte del evento.

Una propuesta que busca crecer

La actividad que nació en 2025 como una jornada destinada a promocionar a los productores locales y el turismo gastronómico permitió ampliar la experiencia a una propuesta de dos días que busca instalarse en el calendario de la capital rionegrina.

Alfajores Don Zatti de Viedma, «Homenaje a quien dedicó su vida al servicio». Foto: gentileza

Desde el Municipio señalaron que el objetivo no es solo la concreción de las ventas durante el evento, sino la capacidad para generar espacios de comercialización, promoción y nuevos vínculos entre emprendimientos locales y consumidores.