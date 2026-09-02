Asesinaron en México a un músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a la empleada doméstica

Asesinaron a un músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a la empleada doméstica.

Un crimen múltiple conmociona a México tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y fundador de la reconocida banda de synth pop Camilo Séptimo, junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora de la casa. Por el hecho permanecen detenidos dos sospechosos, entre ellos el socio del artista.

La principal hipótesis sobre el móvil del ataque es el robo

El hallazgo se produjo casi a la medianoche del martes en la vivienda familiar, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La policía encontró al músico de 38 años —conocido popularmente como «Honas»— maniatado y con un disparo en la cabeza.

En el mismo sitio yacían sin vida su esposa, de 35 años y embarazada de cuatro meses, y su hija de tres años, ambas con heridas de arma de fuego en la cabeza. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años identificada por el diario El Universal como la empleada doméstica del hogar, fue localizada con un disparo en la espalda.

En la escena también mataron a la mascota de la familia, mientras que un niño de seis años fue hallado con vida y sin signos de violencia física por la secretaría de Seguridad.

Las investigaciones del organismo oficial apuntan a la probable participación de dos hombres, quienes habrían aprovechado la relación de confianza y sociedad con las víctimas para ingresar al domicilio sin forzar los accesos. Una fuente oficial confirmó que la principal hipótesis sobre el móvil del ataque es el robo.

Meléndez integraba Camilo Séptimo desde su formación en 2013. El grupo independiente cuenta con cuatro álbumes publicados, recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022 y mantiene un promedio de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify.