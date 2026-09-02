Pedido de juicio político a un intendente de Neuquén: Carlos Saloniti dará su descargo este jueves

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, expondrá este jueves en el Concejo Deliberante por el pedido de juicio político que se realizó en su contra.

La presentación fue concretada por una vecina de la localidad cordillerana, quien señaló el jefe comunal por supuestos incumplimientos en la gestión municipal.

El mes pasado los concejales abordaron la petición y resolvieron darle curso a un pedido del intendente para que pudiera responder las observaciones, solicitud que fue sustentada en un artículo de la Carta Orgánica municipal y se aprobó por unanimidad en el cuerpo.

Fuentes oficiales consultadas por Diario RÍO NEGRO confirmaron que Saltoni llegará hasta el edificio legislativo acompañado de todo su gabinete. También estarán presentes funcionarios de la Contraloría Municipal y de la Defensoría del Público. El Concejo Deliberante decidió que no haya público.

Entre los planteos realizados por la mujer, que fue identificada como Valeria López, se mencionaron supuestos incumplimientos en la administración ambiental de la ciudad respecto al lago Lácar y en el pago de la deuda que tiene la ciudad con el ente provincial de energía, EPEN.

La vecina también señaló una presunta «obstrucción» al funcionamiento de la Contraloría y deficiencias en la licitación de la concesión del cerro Chapelco y su centro invernal.

Desde el municipio se mostraron cautos, aunque consideraron que a primera vista «no hay elementos» para considerar un pedido de juicio político y, eventualmente, un proceso de destitución.

La exposición Saloniti duraría, al menos, una hora. En principio, la idea del jefe comunal es responder con información respaldatoria punto por punto y profundizar las contestaciones que ya realizaron otras dependencias municipales.

Su intervención se desarrollará en una sesión especial, que comenzará a partir de las 9. Luego se dará paso a la sesión ordinaria.

Los concejales, una vez que lo hayan escuchado, quedarán en condiciones de votar el pedido de juicio político, tanto a favor como en contra. Sin embargo, no está claro aún si esta segunda instancia también tendrá lugar mañana o si se dejará para más adelante.