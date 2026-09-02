Tierras productivas en Neuquén: se demora el proyecto para controlar los loteos en zonas de chacras

El proyecto que aspira a proteger las tierras productivas de Neuquén todavía no encuentra acuerdo en la Legislatura. Ayer fue abordado por la comisión de Producción, que recibió a productores de la provincia y volvió a analizar la propuesta, enviada a principios de año por la gestión de Rolando Figueroa.

El texto propone delimitar «áreas críticas» para asegurar un manejo eficiente del territorio y del suelo, fijando «reglas claras» para el aprovechamiento de la tierra disponible y del recurso hídrico.

Entre sus principales alcances, la iniciativa impone como prioritario el uso agropecuario del suelo y prohíbe las instalaciones de loteos, urbanizaciones o cualquier actividad que altere zonas productivas con aptitud agrícola, a excepción de las viviendas familiares vinculadas a la explotación productiva.

Durante el debate en la comisión que presidente Carina Riccomini (Juntos) los diputados se entrevistaron con representantes del sector frutícola.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández; Federico Rozza y Gabriela Romano por parte de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre; y los representantes de la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar, Mileva Zec, Jorge Pitón, Ariel Dimedi y Norberto Pondoriero.

Urbanización y producción: una convivencia compleja

Hernández, que fue el primero en tomar la palabra, destacó la redacción conjunta con el Ejecutivo y señaló que el objetivo es defender las tierras productivas, mantenerlas y desarrollarlas en función del entorno para generar alimentos.

Dijo que el avance de la urbanización representa un problema hoy para la producción. Entre los inconvenientes que se generan, mencionó la contaminación lumínica, las plagas, la acumulación de basura y el vertido de líquidos cloacales, además de la obstrucción de los sistemas hídricos.

Mileva Zec, de San Patricio del Chañar, se refirió a los riesgos del avance inmobiliario y aclaró que el sector no se opone al crecimiento, pero que exige que este se realice de forma organizada para resguardar las zonas productivas.

Los opositores, con reparos

Desde la oposición plantearon reparos contra la propuesta. Brenda Buchiniz, de Cumplir, apuntó contra el alcance de la norma enviada por el Gobierno, marcando que la regulación del área productiva es una competencia «estrictamente municipal».

Mónica Guanque, de Democracia Neuquén, analizó que el texto limita la venta de los terrenos, lo que puede significar como una afectación sobre el derecho a la propiedad.

Esto último se planteó sobre todo para los pequeños productores, que quedarían «con un cepo» para comercializar sus predios, indicó la legisladora en contacto con Diario RÍO NEGRO.

Señaló que, por como está planteada, la redacción dejaría en manos de la secretaría la Producción la decisión «qué se puede lotear y qué no», en un contexto de fuerte presión habitacional en al región.

Desde la comisión se resolvió continuar con el tratamiento del proyecto en la próxima reunión.