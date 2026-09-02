Chapelco extiende la temporada de invierno hasta el 30 de septiembre

La temporada de invierno en Chapelco se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, según informó el Centro de Esquí, aunque la continuidad de las actividades estará sujeta a las condiciones de nieve. De esta manera, residentes y turistas tendrán durante todo el mes la posibilidad de disfrutar de las pistas, el esquí y el snowboard en el complejo cordillerano.

Chapelco mantiene abiertas sus pistas durante todo septiembre

Luego de dos meses de actividad, septiembre se presenta como una nueva oportunidad para quienes todavía no visitaron el centro de esquí ubicado en San Martín de los Andes. El complejo mantiene pistas y medios habilitados, además de los servicios incorporados en el marco de su renovación.

Entre las principales novedades de esta temporada se encuentra la nueva telecabina, que conecta la base con la cota 1.600 en apenas cinco minutos. También continúa operativo el rental ubicado en la base, que dispone de más de 2.000 equipos nuevos de esquí y snowboard para quienes necesiten alquilar su equipamiento antes de comenzar la jornada.

El complejo cuenta además con Smart Lockers para guardar pertenencias en la estación 1.600 y equipos de esquí y snowboard en la estación 1.200, con capacidad para dos o cuatro equipos. A esto se suma un estacionamiento completamente pavimentado para más de 700 vehículos y una propuesta gastronómica distribuida en diferentes sectores de la montaña.

Durante septiembre también seguirán las clases de esquí y snowboard de la Escuela de Chapelco, con instructores certificados por AADIDESS, tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionar su técnica.

En materia de tarifas, el centro ofrece valores diferenciales para residentes de Neuquén y Río Negro, con un pase de $120.000, mientras que para turistas el precio es de $160.000. En ambos casos se puede abonar en cuotas con todos los bancos.

La información sobre pases, tarifas, servicios, pistas y medios habilitados está disponible en el sitio oficial de Chapelco.